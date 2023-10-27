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عدن - ياسمين التهامي - ظهور هذه العلامات على حسابك في "واتساب"يدل على أنك مراقب

نلاحظ عندما نقوم بتحضير لحمه فتحتاج إلى تسوية كثيرة جدا، ووقت كبير جدا بل إنها في أغلب الأوقات تحتاج إلى حلة الضغط، ولكن إذا كان ليس لدينا الوقت الكافي أو طرق أخرى مثل حلة الضغط أو غيرها فيفضل أن نطلع على الطريقة البسيطة التي سوف نتحدث عنها اليوم دون استخدام حل الضغط نهائيا وبطريقة بسيطة للحصول أيضا على نصائح مهمة جدا لطهي اللحمة تابعي هذا المقال.



طريقة تسوية اللحمة بسرعة البرق

العديد من النساء والأمهات تريد أن تقوم بتسوية اللحمة بكل سهولة وسرعة، فمن المعروف أن اللحمة تحتاج للكثير من الوقت حتى يتم سوائها، لكن تبحث الأمهات عن طرق ووصفات يمكن بواسطتها أن يتم تسويتها من دون الحاجة للكثير من الوقت، لذا فسوف نرفق لكم تلك الطريقة السهلة فيما يلي التي تخص تسوية اللحمة بسهولة وسرعة، فهذه الطريقة قد تكون بسيطة جدا لأنها تعتمد اعتمادا كليا على أضافه الخل الأبيض حتى تتم تسوية اللحمة بسرعة والطريقة كالآتي:

الخطوة الأولى: يجب أن نقوم بتنظيف اللحم ونبدأ بتقطيعها قطعة صغيرة

الخطوة الثانية: نقوم بإضافتها في وعاء واسعة على النار به كمية وفيرة من المياه.

الخطوة الثالثة: ضعي فيها بصلة ثم ضيفي بها ملعقة من عصير الليمون وثلاث ملاعق من الخل، حتى يساعد على عملية طهي اللحمة بشكل أسرع.

الخطوة الرابعة: أضيفي ملعقة من السكر واتركي المياه حتى يتم الغليان.

الخطوة الخامسة: أضيفي بها اللحمة مما انتظري لمدة ساعة.

الخطوة السادسة: قومي بغلق النار وابدئي بإضافة الملح مع الفلفل الأسود واتركيها لمدة نصف ساعة أخرى، ومن ثم قومي بتقديمها مباشرة.



نصائح طهي اللحمة بسهولة

هناك بعض النصائح الضرورية التي يجب أن نقوم بها حتى نتمكن من طهي اللحمة بكل سهولة :-

أولا عزيزتي ابدئي بإضافة كمية من الماء المغلي أثناء سلق اللحمة

تكون ماء مغلي لا يجب أن نهائيا أضافه الملح.

قبل انتهاء من طهي اللحمة لأنها تساعد أيضا على زيادة المدة الخاصة بالتسوية.

دائما نترك اللحمة حتى تفك نهائيا أثناء خروجها من الفريزر.