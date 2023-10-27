عدن - ياسمين التهامي - شابة سعودية حسناء تصدم الجميع وتغطي جسمها كامل بالذهب الخالص..والمفاجأة الصادمة بقيمته!

الجمعة 27 اكتوبر 2023 الساعة 19:25

وثق مقطع فيديو سيدة ترتدي بلوزة من الذهب الخالص وعلى رأسها تاج ضخم وسوارة ضخمة في يدها اليمنى في مشهد غير مألوف.

وأثار الفيديو تفاعل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي ، ما بين معجب ومنتقد .حيث قا أحد المعلقين:" الذهب هذا يتحول يوم القيامة إلى وزر كبير جدا، إذا لم تخرج زكاته، وإذا أخرجت زكاته مستحيل تنجو من عذاب التفاخر أمام البسطاء الذين لا يملكون قوت يومهم.وقال آخر:" ما شاء الله تبارك الله، لكن والله ما كان في داعي لكل هذه المفاخرة والكثير من الناس لا يجدون ما يأكلون، الحمد لله على كل حال، والله يغنينا من فضله.