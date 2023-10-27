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شابة سعودية حسناء تصدم الجميع وتغطي جسمها كامل بالذهب الخالص..والمفاجأة الصادمة بقيمته!

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عدن - ياسمين التهامي - شابة سعودية حسناء تصدم الجميع وتغطي جسمها كامل بالذهب الخالص..والمفاجأة الصادمة بقيمته!

الجمعة 27 اكتوبر 2023 الساعة 19:25

وثق مقطع فيديو سيدة ترتدي بلوزة من الذهب الخالص وعلى رأسها تاج ضخم وسوارة ضخمة في يدها اليمنى في مشهد غير مألوف.

 

وأثار الفيديو تفاعل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي ، ما بين معجب ومنتقد .حيث قا أحد المعلقين:" الذهب هذا يتحول يوم القيامة إلى وزر كبير جدا، إذا لم تخرج زكاته، وإذا أخرجت زكاته مستحيل تنجو من عذاب التفاخر أمام البسطاء الذين لا يملكون قوت يومهم.وقال آخر:" ما شاء الله تبارك الله، لكن والله ما كان في داعي لكل هذه المفاخرة والكثير من الناس لا يجدون ما يأكلون، الحمد لله على كل حال، والله يغنينا من فضله.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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