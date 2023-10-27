شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ارتفاع كبير لاسعار الذهب في السعودية اليوم .. آخر الاسعار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ارتفعت اسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 تزامنًا مع صعود سعر الذهب في الأسواق العالمية، وقد سجل سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط 209.59 ريال سعودي وفق آخر تحديث.

اسعار الذهب في السعودية اليوم

سجل سعر جرام الذهب في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا طفيفًا، مع ارتفاع الأوقية في بورصة المعادن بنسبة 0.12% في ختام التعاملات الأسبوعية، لتسجل 1987 دولار أمريكي، والآن إليكم جدول أسعار الذهب بالسعودية بالريال والدولار.

عيار 24 قيراط: 239.52 ريال، 63.85 دولار.

الجرام الذهب عيار 21 قيراط: 209.59 ريال، 55.87 دولار.

عيار 18 قيراط: 179.65 ريال، 47.89 دولار.

عيار 14 قيراط: 145.33 ريال سعودي، 39.07 دولار.

عيار 12 قيراط: 124.95 ريال، 33.52 دولار أمريكي.

سعر سبائك الذهب بالسعودية

يسعى الكثيرون للاستثمار في المعادن النفيسة وأهمها الذهب الذي يُعد الملاذ الآمن وسط ما تعاني منه الكثير من الدول اقتصاديًا، لذلك فإن شراء السبائك الذهبية هو الخيار الأفضل للاستثمار:

سبيكة ذهب 1 جرام: 263.48 ريال.

سعر سبيكة الذهب 5 جرام: 1245.54 ريال سعودي.

سبيكة الذهب 10 جرام: 2,462.34 ريال.

سبائك الذهب 20 جرام: 4891.16 ريال.

أونصة الذهب في السعودية بسعر 7,275.6 ريال.

سعر جنيه الذهب 8 جرام: 2,299.47 ريال.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تحدد العلاقة بين العرض والطلب على الذهب سعره، فكلما زاد الطلب على الذهب وقل العرض، ارتفع السعر، والعكس صحيح، ويرتبط الطلب على الذهب بعوامل عديدة، منها:

العوامل الاقتصادية: في ظل الأزمات الاقتصادية، يلجأ الأفراد إلى شراء الذهب كأصول آمنة للحفاظ على أموالهم.