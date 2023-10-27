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رد عنيف من الفنان المصري محمد رمضان على النجم محمد صلاح بعدحركته التى استفزت المصريين فيديو

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عدن - ياسمين عبدالعظيم -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النجم " محمد صلاح " يستفز المصريين ويحرق قلوبهم والفنان " محمد رمضان" يرد بقوةتصدّر اللاعب المصري الدولي محمد صلاح نجم الإنجليزي قائمة الأكثر تداولًا في مصر –التريند- بعد ما خرج عن صمته خلال الأيام العشرة الماضية، ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، ونشر مقطع فيديو مقتضب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي يدعم غزة على استحياء.

 

وقال أحد المغردين تحت هاشتاج «يابن الــ...» مستنكرًا عدم إدانة صلاح لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة، ومساواته بين المحتل والضحية: «خارج فى وضع المحايده بشكل صريح من بداية الصراع من ١٣ يوم الى الأن وجي بكل بجاحة طالع بفيديو متعداش الدقيقة حقق فى ساعتين ٦٧,٤ مليون مشاهده بعد فوات الأوان».

وقال صلاح، في فيديو قصير بثه قبل ساعات عبر حسابه على منصة التغريد العالمية أكس «تويتر سابقًا»: ليس من السهل الحديث في أوقات كهذه، لقد شهدنا الكثير من العنف والقسوة. التصعيد في الأسابيع الأخيرة لا يحتمل. حياة كل البشر مقدسة ويجب حمايتها. المذابح يجب أن تتوقف. وأكمل نجم ليفربول الإنجليزي: ما هو واضح الآن هو ضرورة السماح بوصول المساعدات نحو غزة فورا، الناس هناك يعيشون بظروف مروعة. المشاهد من المستشفى ليلة الأمس كانت مرعبة. سكان غزة بحاجة للطعاشتعلت الحرب بين النجم محمد صلاح والفنان محمد رمضان .. بعده حركة محمد صلاح المستفزه للمصريين .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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