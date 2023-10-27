شكرا لبحثكم عن خبر الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب يمنح كاك بنك جائزة البنك الأسرع تطورا ونموا في اليمن لعام 2023م للفئة الذهبية للبنوك العربية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - خاص - اسطنبول:

منح الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، بنك التسليف التعاوني والزراعي "كاك بنك" جائزة البنك الأسرع تطورا ونموا في اليمن للعام 2023 عن الفئة الذهبية للبنوك العربية المعتبرة، بعد تفوقه في كل المعايير المصرفية واستيفائه للشروط الخاصة بنيل الجائزة.

وتسلم الاستاذ/ حاشد الهمداني، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لكاك بنك درع التكريم من رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية

الأستاذ محمد الاتربي

والدكتور وسام حسن فتوح

الامين العام للاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، على هامش حفل التكريم الذي شهدته الليلة مدينة اسطنبول التركية، وبحضور سعادة السفير اليمني لدى تركيا محمد صالح طريق ونخبة من قيادات العمل المصرفي العربي ورؤساء وممثلي العديد من البنوك اليمنية المعروفة وحديثة الانتماء للقطاع المصرفي اليمني.

وعبر الرئيس التنفيذي لكاك بنك عن سعادته بهذا التكريم الذي يأتي تواصلا لسلسلة النجاحات المصرفية التي يحققها البنك، بعد نيله مؤخرا لجائزة المسؤولية الاجتماعية كأول بنك في اليمن والمنطقة وشمال أفريقيا. مؤكدا ان استحقاق كاك بنك لجائزة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب كبنك هو "الأسرع تطورا ونموا في اليمن للعام الجاري 2023"، يزيد من ججم المسؤولية الملقاة على البنك وعاتق قيادته وكل الكوادر المصرفية النوعية المنتسبة اليه، ويجعل الجميع يستشعرون تعاظم مسؤولياتهم وواجباتهم تجاه خدمة عملاء البنك باعتبارهم راس المال والشريك الأساسي في ما النجاحات التي يحققها البنك تباعا.

وتقدم القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لكاك بنك بالتهاني والتبريكات لكل الموظفين بالبنك على هذا التكريم الجديد الذي يضاف إلى خزينة ريادته المصرفية ورصيد كل موظف فيه متمنيا ان يكون دافعا للجميع لبذل المزيد والمزيد من الجهود في سبيل الارتقاء المستمر بالفعل وبلوغ الرضا المصرفي لقاعدة البنك الجماهيرية الأوسع في البلد.

وحضر حفل التكريم شكيب عليوه، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة.