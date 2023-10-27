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عدن - ياسمين التهامي - إسرائيليون يستيقظون ليجدوا أنفسهم في مصر.. فما القصة؟

اشتكى عدد من المستخدمين في إسرائيل لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بأن النظام يحدد مواقعهم في مصر وليس داخل إسرائيل.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن التطبيقات تظهر لهم مواقع خاطئة في البلدان المجاورة مثل مصر.

وردا على طلب من الصحيفة العبرية صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن هذا الخطأ بسبب استمرار الاضطرابات في النظام الملاحي العالمي التي تهدف إلى حماية أمن سكان إسرائيل، حيث تستمر عمليات تعطيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) التي بدأها الجيش الإسرائيلي على خلفية الحرب في غزة.

وكان المستخدمون في إسرائيل قد أبلغوا أمس الثلاثاء، أن العديد من التطبيقات تعرض مواقعها غير الصحيحة، وفي بعض الحالات بعيدة جدا عن موقعها الحقيقي وحتى في البلدان المجاورة مثل لبنان أو الأردن ومصر.

وقال أحد المستخدمين الذين واجهوا هذه الظاهرة لموقع الصحيفة العبرية "واينت" إن تطبيق المواعدة الذي يستخدمه يظهر أنه في الإسكندرية بمصر، بينما هو فعليا في منزله في جفعتايم، على بعد حوالي ألف كيلو متر.

وأعرب المستخدمون على الشبكات الاجتماعية عن قلقهم من أن الاضطرابات ناجمة عن هجوم إلكتروني من قبل حماس أو نشاط كيان معاد آخر، ومع ذلك، صرح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي ردا على استفسار "واينت" أن هذا كان استمرارا لتعطيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الذي تم الإعلان عنه لأول مرة من قبل قيادة الجبهة الداخلية والنظام السيبراني الوطني منذ حوالي تسعة أيام.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء أمس الثلاثاء: "أثناء القتال، يتم تفعيل التشويش على نظام تحديد المواقع (GPS) بشكل استباقي لتلبية احتياجات تشغيلية مختلفة من أجل حماية أمن سكان إسرائيل".

وكانت تطبيقات الملاحة المختلفة مثل Wise وGoogle Maps وApple Maps قد توقفت عن إظهار الازدحام المروري للمستخدمين في إسرائيل