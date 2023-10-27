شكرا لقرائتكم خبر عن ثورة في عالم الاتصالات و التكنولوجيا.. تعرف على مواصفات هاتف Galaxy A55 الجديد من سامسونج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ثورة في عالم الاتصالات و التكنولوجيا.. تعرف على مواصفات هاتف Galaxy A55 الجديد من سامسونج

كشف موقع جالاكسي كلوب، عن جهاز جديد تستعد سامسونج لإطلاقه، وسوف يطلق عليه إسم Galaxy A55، موضحاً أن الشركة تعمل حالياً على اختبار الهاتف الجديد الذي سيحدث ثورة في عالم التكنولوجيا بمواصفاتها الجديدة التي ستفاجئ المستخدمين والشركات المنافسة أيضاً، وفي هذا المقال سوف نتعرف على مواصفات هاتف Galaxy A55 الجديد، وموعد نزوله إلى السوق.

مواصفات هاتف Galaxy A55

قال موقع جالاكسي كلوب، أن شركة سامسونج تعمل حالياً على اختبار هاتف جالاكسي إيه 55 بمعالج يحمل الاسم الرمزي S5E8845، وعلى الأرجح فإن الشرائح التي تحمل الاسم الرمزي ” روز ” ستكون إكسينوس 1480، وهذا يرجع إلى حقيقة أن إكسينوس 1280 يسمى S5E8825، في حين أن 1380 يحمل علامة S5E8835.

ونظراً لاستخدام معالجي إكسينوس 1280 و 1380 في جالاكسي A53 و سامسونج Galaxy A54، فمن المنطقي افتراض أن معالج إكسينوس 1480 سيتم استخدامه في جالاكسي A55.

ويذكر التقرير أيضاً أن إكسينوس 1480 سوف يكون معتمد من قبل وحدات الرسومات AMD، وهذا يؤكد تسرب سابق من حساب ريفيجنوس الذي ادعى بعد ذلك أن المعالج إكسينوس متوسطة المدى القادمة سوف تكون مجهزة مع AMD mRDNA القائم ، ولكن تسرب ادعى أن معالجة الرسوميات لم تكن فعالة كما كان يأمل العديد من المستهلكين، أي حذر من ضعف الأداء.

أخيراً ووفقاً للتقرير، لن يتلقى هاتف Galaxy A55 الجديد تحديثاً في قسم الكاميرا، ولكن سيتم تجهيزه بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تماماً مثل جالاكسي A54 قد يعني هذا أن الهاتف سيحتفظ بكاميرا فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل.

موعد إطلاق هاتف Galaxy A55

لا تزال التفاصيل حول هاتف Galaxy A55 غير واضحة، واستناداً إلى الجدول الزمني المعتاد لسامسونج، سيظهر الهاتف لأول مرة في مارس من العام المقبل بشاشة أموليد بمعدل تحديث 120 هرتز وبطارية 5000 مللي أمبير وتقنية الشحن فائقة السرعة من سامسونج بقوة 25 واط في الهاتف الذكي.