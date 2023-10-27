شكرا لقرائتكم خبر عن مخاطر مضرة للشاي الأسود صداع وأمراض القلب.. الكمية المسموح بها يوميًا[تعرف عليها] والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعد الشاي الأسود من المشروبات الأكثر استهلاكًا ليس في مصر فقط وإنما على مستوى العالم، ورغم وجود أنواع متعددة من الشاي إلا أن الأسود منه يتمتع بنكهة أقوى ويحتوي على كمية أكبر من الكافيين مقارنة بأنواع الشاي الأخرى. كما يقدم الشاي الأسود عدد من الفوائد الصحية بشرط عدم الإفراط في تناوله تجنبًا للمخاطر الصحية التي قد تحدث نتيجة شرب كميات كبيرة منه، فالشاي الأسود غني بمضادات الأكسدة والمركبات التي تساعد على تقليل الالتهاب. يعد الشاي الأسود من المشروبات الأكثر استهلاكًا ليس في مصر فقط وإنما على مستوى العالم، ورغم وجود أنواع متعددة من الشاي إلا أن الأسود منه يتمتع بنكهة أقوى ويحتوي على كمية أكبر من الكافيين مقارنة بأنواع الشاي الأخرى. كما يقدم الشاي الأسود عدد من الفوائد الصحية بشرط عدم الإفراط في تناوله تجنبًا للمخاطر الصحية التي قد تحدث نتيجة شرب كميات كبيرة منه، فالشاي الأسود غني بمضادات الأكسدة والمركبات التي تساعد على تقليل الالتهاب.

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