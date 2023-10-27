شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل لجميع الموطنيين من هذا المشروب الخطير يسبب السكتة الدماغية تعرف عليه وابتعد فورا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يصاب كبار السن بالسكتة الدماغية نتيجة التقدم بالعمر، ولكن بسبب التغذية السيئة والمشروبات غير الصحية الموجودة بكثرة في الأسواق، أصبح المرض منتشر بين الشباب، ولذلك يقدم الأطباء نصائح تساعد في الوقاية من السكتة الدماغية بشكل دائم، ومنها الابتعاد عن مشروب خطير موجود في بعض المنازل يتم تناوله عدة مرات أسبوعيًا، حيث أنه يزيد من الإصابة بالسكتة بخمسة أضعاف.

مشروب يصيب الإنسان بالسكتة الدماغية

وأكدت رولا علي أخصائية أمراض الروماتيزم، أن السكتة الدماغية أصبحت سبب معظم الوفيات حول العالم، ولذلك يجب محاولة الابتعاد عن أسباب الإصابة، ومنها مشروب الطاقة الذي يزيد من نسبة الإصابة بـ5 أضعاف، ولهذا أصبح المرض يظهر بكثرة في سن الشباب.

الكافيين يسبب السكتة الدماغية

وأشارت الطبيبة إلى أن خطورة مشروب الطاقة ناتجة عن احتوائه على نسبة عالية من الكافيين تتخطى الموجودة في البن؛ ولذلك يجب التوقف عنه على الفور، وفي حالة الخوف من نقص الكافيين، يمكن شرب الشاي والقهوة ولكن لا يجب أن تزيد الكمية عن 2 فنجان يوميًا. نزيف الدماغ.

وأكدت أخصائية أمراض الروماتيزم، أن من يتناولون كمية كبيرة من مشروبات الطاقة، غالبًا ما يدخلون المستشفى بعد فترة قليلة بسبب الإصابة بنزيف الدماغ أو السكتة الدماغية الناتجة عن ضيق الأوعية، وعادةً ما تكون الإصابات منتشرة بين الأشخاص الذين تتراوح اعمارهم بين 30 و40 عام. أعراض السكتة الدماغية.

وأوضحت أن هناك أعراض تظهر عند بداية الإصابة بالسكتة الدماغية، مثل الصداع الشديد وصعوبة في الحركة وعدم القدرة على التحدث، إضافة إلى الشعور بتنميل في جزء واحد من الجسم، ناصحة الجميع بضرورة التوجه للمستشفى بمجرد الشعور بهذه الأعراض أو بعضها، لأنه يجب الحصول على رعاية طبية فورية للحافظ على الدماغ.

تحذير.. مشروب خطير متوفر في اغلب المنازل يسبب السكتة الدماغية.. ابتعد عنه فورا