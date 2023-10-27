شكرا لقرائتكم خبر عن لم يخبرك بها أحد.. حيل سحرية مدهشة للتخلص من انتفاخ المعدة بسرعة فائقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعاني الكثير من الناس من انتفاخ المعدة. وقد تكون بعض الأطعمة هي العامل المسبب لهذا الانتفاخ، وللتخلص من هذه المشكلة، سنقدم لكم بعض الحيل التي لم تخطر في بالك.

حيل للتخلص من انتفاخ المعدة:

تدليك البطن:

يساعد تدليك البطن في تحريك الامعاء، قم بعمل حركات دائرية مع الضغط الخفيف نحو الجانب الايمن من القفص الصدري. وافرك ايضاً المنطقة العلوية من البطن بحركات دائرية.

حمام دافئ واسترخاء:

يمكن أن توفر حرارة الحمام الدافئ الراحة لألم البطن. كما أن الاسترخاء يمكن أن يقلل من مستويات التوتر مما قد يقلل من أعراض الجهاز الهضمي البطيء.

تفادي تناول المشروبات الغازية:

تحتوي المشروبات الغازية على غازات يمكن أن تتراكم في المعدة. يمكن أن يسبب ثاني أكسيد الكربون الموجود في هذه المشروبات انتفاخًا في المعدة. بالمقابل فإن شرب الماء يزيل مشاكل الانتفاخ ويساعد في علاج الإمساك أيضًا.