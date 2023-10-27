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عدن - ياسمين عبدالعظيم - هطلت مساء اليوم أمطار غزيرة على محافظة جدة أدت لجريان السيول. وكان المركز الوطني للأرصاد قد أفاد بأن صور الرادارات تبيّن خلال الساعات القادمة تأثر محافظة جدة خاصة الأجزاء الشرقية منها بالتيارات الهابطة نشطة السرعة المثيرة للغبار، وهطول أمطار، بسبب تواجد السحب الرعدية الممطرة على العاصمة المقدسة والمحافظات القريبة منها. ونبه بأخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات الجهات المعنية. بدوره قال المتحدث باسم الأرصاد حسين القحطاني أن فرص هطول "الأمطار المتوسطة والغزيرة" على محافظة جدة والمصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة، مستمرة معنا حتى يوم الاثنين، والحالة المؤثرة حالياً ستنتهي تدريجياً خلال الساعات المقبلة. مطرنا بفضل من الله ورحمته #جده_lلان حي الواحة #امطار @LAST1991 @saudiweathergr @tags_algharbiuh pic.twitter.com/o9N85BncLh — ❣ ﮼الشيخي﮼أبو﮼شادن ❣ (@Abo_shaden9989) October 27, 2023 جدة السعودية تغرق وسط الامطار والسيول وأول تحرك عاجل من الدفاع المدني والارصاد يحذر.

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