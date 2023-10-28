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عدن - ياسمين التهامي - حذروا بناتكم ..تفاصيل القبض على إمرأة تسرق الطالبات بطريقة احترافية والمفاجأة بالتحقيق معها

ألقت السلطات الأمنية في عدن، القبض على فتاة تمارس سرقة الطالبات في المدارس.

وقال مدير شرطة كابوتا النقيب عنان المحرمي إنه تم القبض على المتهمة (د.س.س) 27 عاما، والتي كانت تزور مدارس الاعدادية الخاصة بحجة أنها من أولياء أمور الطلاب وتريد الاطمئنان على أطفالها.

وأوضح النقيب المحرمي أن الفتاة كانت تقوم بسرقة متعلقات الطالبات من نقود أو حلي ذهب بشكل احترافي ومن ثم تغادر المدرسة, مؤكدا وصول عدد من البلاغات حول المتهمة، ليتم رصد تحركاتها والقبض عليها في أحد المدارس الخاصة.

وأفاد أن المتهمة اعترفت خلال التحقيق بارتكابها عدد من جرائم السرقة في أحياء مدن انماء وكابوتا والمنصورة و الممدارة، مشيرا أنه جاري استكمال الإجراءات القانونية بحقها وتحويلها للجهات المختصة