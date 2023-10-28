شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ماذا فعلت سيول الأمطار اليوم في مكة المكرمة.. "فيديو ارعب السعوديين والمغتربين" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد ماذا فعلت سيول الأمطار اليوم في مكة المكرمة.. "فيديو ارعب السعوديين والمغتربين"

شهدت مكة المكرمة اليوم الجمعة هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة، وتسبب سيول الأمطار بقطع طريق الحسينية جنوب مكة المكرمة، ونشر ناشطون سعوديون صور ومقاطع فيديو مدهشة توثق الأمطار الغزيرة التي من الله بها على أحياء متفرقة في مكة المكرمة.

🔴 فيديو

سيول هادرة تقطع طريق الحسينية جنوب #مكه_المكرمة

الجمعة ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

27 أكتوبر 2023 م#وسم١٤٤٥

متابعة | @Abdul_Hrb

.

. pic.twitter.com/kQuKBYDcL1 — طقس (@tqqs) October 27, 2023



وتساقطت مساء اليوم أمطار غزيرة مع تكون بردية قوية وتساقط حبات البرد على شرق وجنوب مكة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، قطعت السيول طريق الحسينية جنوب مكة إثر هطول كميات غزيرة من الأمطار.

أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة.

سماء غائمة وسحب ممطرة على الرياض والقصيم

وأوضح المركز أن هذه الحالة يتخللها سحب رعدية ممطرة، مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.

أمطار وسيول ورياح نشطة

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

الأرصاد يحذر أهالي جدة

في ذات السياق وجه المركز الوطني للأرصاد في السعودية تحذيراً هاماً للسكان في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، حيث حذرهم من تساقط أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة، وناشدهم بأخذ الحيطة والحذر خلال الساعات القادمة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، وعدم المرور في الوديان ومجاري السيول.

وعلى حسابه في منصة “إكس”، توقع المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، هطول “الأمطار المتوسطة والغزيرة” على محافظة جدة والمصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة، مستمرة معنا حتى يوم الاثنين، والحالة المؤثرة حالياً ستنتهي تدريجياً خلال الساعات المقبلة.

تيارات هابطة نشطة السرعة المثيرة للغبار

وأوضح أن صور الرادارات تبيّن خلال الساعات القادمة تأثر محافظة جدة خاصة الأجزاء الشرقية منها بالتيارات الهابطة نشطة السرعة المثيرة للغبار وهطول أمطار، بسبب تواجد السحب الرعدية الممطرة على العاصمة المقدسة والمحافظات القريبة منها.

وناشد سكان جدة ومنطقة مكة المكرمة بضرورة أخذ الحيطة والحذر وإتباع تعليمات الجهات المعنية.