شكرا لقرائتكم خبر عن 10 فوائد غير متوقعة لشرب الماء مع الليمون كل يوم على معدة فارغة!!. تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هل جربت يوماً أن تبدا يومك بشرب كوب من الماء والليمون في الصباح؟ إذا كنت لم تخض هذه التجربة فسوف نقدم لك في هذا المقال 11 سبباً لبدء يومك بشرب الماء والليمون، وفقاً لما أثببته العديد من الدراسات والأبحاث الحديثة..

ورغم أن شرب الماء والليمون مع القليل من العسل في الصباح يعد أمر شائع منذ العصور القديمة عند الكثير من الناس، إلا أن الأبحاث والدراسات الحديثة أثبتت الفوائد الصحية لهذا المشروب الذي يحتوي على فيتامين "سي" ومضادات الأكسدة.

وأفادت استشارية التغذية في مستشفيات الأمومة في بنغالورو بالهند، الدكتورة ديفيا غوبال، بأن هناك 11 فائدة صحية محتملة لشرب الماء بالليمون يومياً، وندرج أدناه أبرزها.

1- يعزز الترطيب

ويوفر ماء الليمون طريقة لذيذة لزيادة الاستهلاك اليومي من الماء حيث يساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم والهضم ويدعم صحة البشرة ويساعد الجسم على العمل بشكل أمثل.

2 - فيتامين "سي"

كذلك يعد الليمون مصدراً جيداً لفيتامين سي، وهو أحد مضادات الأكسدة المعروفة بدعم جهاز المناعة، ويساعد في التئام الجروح ويساعد في إنتاج الكولاجين، ويساهم في تحسين صحة الجلد والأنسجة الضامة، وبالتالي يمكن أن يحمي خلايا الجسم من التلف.

3 - تحسين عملية الهضم

ويحفز ماء الليمون إنتاج العصارات الهضمية، مثل الصفراء، ما يساعد الجهاز الهضمي على هضم الطعام بكفاءة أكبر.

ويمكنه أيضاً تخفيف عسر الهضم والانتفاخ، حيث يعد شرب كوب من الماء الدافئ بالليمون في الصباح ممارسة شائعة لبدء عملية الهضم.

4 - إنقاص الوزن

كما يساعد ماء الليمون في إنقاص الوزن من خلال تعزيز الشعور بالامتلاء والحد من الجوع وتقليل تناول السعرات الحرارية.

ويدعم حامض الستريك الموجود في الليمون عملية الهضم والتمثيل الغذائي السليم، وكلاهما ضروري للحفاظ على وزن صحي.

5 - تعزيز صحة القلب

في حين يمكن أن يساهم ماء الليمون في تعزيز صحة القلب بعدة طرق، إذ يساعد محتواه من البوتاسيوم على خفض ضغط الدم، ومن المرجح أن تقلل مضادات الأكسدة من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق منع الضرر التأكسدي للشرايين.

كما أن الحفاظ على وزن صحي وترطيب الجسم أمران ضروريان لصحة القلب والأوعية الدموية.

6 - الحفاظ على نضارة البشرة

إلى ذلك يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في ماء الليمون، وخاصة فيتامين سي، أن تعزز صحة البشرة ونضارتها.

ويساعد فيتامين سي على مكافحة شيخوخة الجلد عن طريق تقليل التجاعيد والعيوب. ويعد الترطيب الذي يوفره ماء الليمون سبباً آخر للحفاظ على بشرة رطبة ومتوهجة.

7 - وقاية من حصوات الكلى

ويساعد حامض الستريك الموجود في الليمون على منع تكون حصوات الكلى عن طريق زيادة مستويات السيترات في البول، والتي تمنع تكوين الحصوات.

لكن يجب مراعاة أن الاستهلاك المفرط لعصير الليمون يمكن أن يساهم في تكوين حصوات الكلى لدى بعض الأفراد بسبب محتواه من الأوكسالات.

8 - صحة أفضل للفم

ويمكن أن يساعد ماء الليمون في الحفاظ على صحة الفم الجيدة. في حين أن عصير الليمون حمضي ويمكن أن يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، فإن تخفيفه في الماء يقلل من خطر تآكل الأسنان، بالإضافة إلى مكافحة رائحة الفم الكريهة والتهاب اللثة بسبب خصائصه المضادة للميكروبات.

9 - تقوية جهاز المناعة

كذلك يعد فيتامين سي معززا قويا لجهاز المناعة ويساعد تناول ماء الليمون الجسم على الدفاع ضد الأمراض الشائعة مثل البرد والأنفلونزا. كما أنه يساعد في التئام الجروح وإصلاح الأنسجة.

10 - خصائص قلوية

وعلى الرغم من أن الليمون حمضي، إلا أن له تأثيراً قلوياً على الجسم، ما يساعد على توازن مستويات الرقم الهيدروجيني في الجسم ويخلق بيئة أقل ملاءمة للأمراض. ويُعتقد أن الجسم القلوي يتمتع بصحة أفضل.

11 - الحد من التوتر

ومن المعروف أن رائحة الليمون لها تأثير مهدئ ويمكن أن تقلل من مستويات التوتر والقلق. يمكن أن تكون طقوس التحضير واحتساء ماء الليمون الدافئ في حد ذاتها عنصرًا مهدئًا، ما يساعد على تخفيف التوتر وتعزيز الاسترخاء.

أفضل وقت لشرب الماء بالليمون

وأفضل وقت لشرب الماء بالليمون هو في الصباح على معدة فارغة. تعمل هذه الممارسة على تنشيط عملية التمثيل الغذائي وتساعد على الهضم. لكن يجب أن يوضع في الاعتبار أن حمض الستريك الموجود في الليمون يمكن أن يكون قاسيًا على مينا الأسنان، لذلك من الجيد تنظيف الفم بالماء العادي بعد تناول ماء الليمون.

يعتمد الاختيار بين ماء الليمون الدافئ والبارد إلى حد كبير على التفضيل والغرض. يمكن أن يكون ماء الليمون الدافئ مهدئًا ويمكن أن يساعد على الهضم نظرًا لقدرته على تحفيز الإنزيمات الهاضمة.

من ناحية أخرى، فإن الماء البارد بالليمون منعش ومرطب، ما يجعله خيارًا مناسبًا في الطقس الحار. كلاهما يقدم فوائد فيتامين C والترطيب، لذلك يجب أن يكون الاختيار حسب رغبة الشخص نفسه وحالة الطقس.