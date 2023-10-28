شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مواطن سعودي يشكو من آلام غريبه في بطنه استدعت للذهاب إلى المستشفى وهناك كانت المفاجأة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - استطاع فريق طبي من قسم الجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى الملك عبدالعزيز عضو تجمّع مكة المكرمة الصحي أن يستخرج طقم أسنان من معدة مواطن في العقد الثالث من العمر خلال عملية منظار استغرقت 20 دقيقة. وقالت وزارة الصحة :” أن المريض وصل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهو يشكو من غثيان واستفراغ وألم في البطن وبعد عمل الفحوصات والأشعة اللازمة اتضح بوجود جسم غريب بالمعدة. : وعلى الفور تم إجراء عملية عاجلة بالمنظار لإزالة الجسم الغريب، والذي تبين أنه طقم أسنان، وتم استخراجه باستخدام شبكة استخراج الأجسام الغريبة، وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد وغادر المريض المستشفى وهو بصحة جيدة : مواطن سعودي يشكو من آلام غريبه في بطنه استدعت للذهاب إلى المستشفى وهناك كانت المفاجأة.

كانت هذه تفاصيل خبر مواطن سعودي يشكو من آلام غريبه في بطنه استدعت للذهاب إلى المستشفى وهناك كانت المفاجأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث الخليج نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.