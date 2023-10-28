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شاهد.. جورجينا صديقة رونالدو وابنهما يشعلان مدرجات النصرفي مباراته مع الدحيل

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. جورجينا صديقة رونالدو وابنهما يشعلان مدرجات النصرفي مباراته مع الدحيل

السبت 28 اكتوبر 2023 الساعة 01:25

حرصت جورجينا رودريغيز، صديقة البرتغالي ، على حضور مباراة النصر والدحيل القطري التي أقيمت بينهما اليوم في دوري أبطال آسيا.

وظهرت جورجينا في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” وهي ترتدي قميص النصر، ويجلس ابنها بجانبها وهو يرتدي قميصًا يحمل اسم والدته.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها جورجينا في مدرجات النصر، حيث سبق لها أن حضرت مباريات رونالدو مع يوفنتوس وريال مدريد.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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