شكرا لقرائتكم خبر عن خطأ قاتل عند تناولك للمشروبات الساخنة ويعرض حياتك لهذا المرض الخطير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في مقطع فيديو يحمل أنباء صادمة لمحبي المشروبات الساخنة ، قام طبيب سعودي شهير بعرض واحد من أخطر أسباب الإصابة بسرطان المرئ . حذر الدكتور « سعود الشهري » طبيب الأسرة من عادة يفعلها معظم الناس من محبي المشروبات الساخنة والتي قد تتسبب في إصابتهم بـ سرطان المريء . قال الشهري بأن أحد أخطر أسباب الإصابة بـ سرطان المرئ هو شرب الشاي أو القهوة وغيرها من المشروبات الساخنة بسرعة مما قد يتسبب في عواقب وخيمةحيث أن تناول المشروبات الساخنة بسرعة يتسبب في تهتك الطبقة المبطة للمرئ ، وقد تسبب كثرة تعرض المنطقة للمشروبات الساخنة قد يتسبب في جرحها . وأوضح أن الجرح المزمن يتحول بمرور الوقت إلى سرطان ، فعلميا هذه المرحلة هي المرحلة التي تسبق الإصابة بـ سرطان المرئ ، فبعدها يصاب به المرء مباشرة . .

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