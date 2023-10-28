شكرا لقرائتكم خبر عن لم يخبرك بها أحد من قبل.. 5 فوائد عجيبة غير متوقعة لتناول الثوم الأسود والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

هل سمعت سابقاً بالثوم الأسود. وما يمكن أن يقدمه من كنوز خارقة لصحتك. إن الثوم الأسود هو عبارة عن “الثوم الأبيض العادي يوضع في درجة حرارة ورطوبة معينة لعدة أسابيع، حتى يتحول إلى اللون الأسود واللزج”.

وفي هذا المقال سوف نستعرض فوائد الثوم الأسود:

1- غني بمضادات الأكسدة:

الفرق الأكثر بروزًا بين الثوم الأسود والثوم العادي هو أن الثوم الأسود يحتوي على المزيد من الفينولات، والتي تعرف أيضًا بمضادات الأكسدة، وجدت الأبحاث أن الثوم الأسود يصل إلى ذروة محتواه من مضادات الأكسدة بعد 21 يومًا من التخمير، وتساعد مضادات الأكسدة في حماية خلاياك من الجذور الحرة، والتي يمكن أن تؤدي إلى حالات صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسرطان.

2- يعزز صحة القلب:

وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات والتي نُشرت في مجلة Nutrition Research أن الفئران التي تم تغذيتها بالثوم الأسود كانت لديها مؤشرات أقل على الإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك انخفاض مستويات الكوليسترول الضار LDL في دمائهم، مقارنة بأولئك الذين لم يتم إعطاؤهم الثوم الأسود .

3- يساعد في مقاومة الأنسولين:

أكدت الدراسات أن الثوم الأسود يمكن أن يساعد في مقاومة الأنسولين.

4- يحسن صحة الدماغ:

تشير دراسة إلى أن الثوم الأسود يمكن أن يقلل الإجهاد التأكسدي في الدماغ والمسبب للشيخوخة.

5- يساعد في وظائف الكبد:

تشير الأبحاث التي أجريت على الحيوانات إلى أن الثوم الأسود قد يساعد في حماية الكبد، وحتى منعه من الإصابة.