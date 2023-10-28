شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية تفرض رسوم مالية جديدة لأداء مناسك العمرة .. تعرف على المبلغ المطلوب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت السعودبة عن رسوم مالبة جديدة لمن يرغب ين في أداء العمرة. ويمكن للراغبين في العمرة من المقيمين والمواطنين السعوديين في المملكة ، التقديم على طلب تصريح حجز العمرة بكل سهولة عبر منصة " نسك " . والرسوم المطلوبة لأداء العمرة." 753 ريال سعودي" مقابل استخراج التصريح إلكترونيًا. و لا تشمل الرسوم قيمة تذكرة الطيران والإقامة داخل الفندق. السعودية تفرض رسوم مالية جديدة لأداء مناسك العمرة .. تعرف على المبلغ المطلوب.

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