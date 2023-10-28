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عدن - ياسمين التهامي - وفقما لما تداوله مواقع اخبارية طبية فإنه وعلى الرغم من أن القيمة الغذائية للمكسرات عالية جداً. إلا أن الأبحاث أشارت إلى أنها قد تكون ضارة لدرجة كافية لتسبب الوفاة، خاصةً في حالات الإفراط.

ويتصدر الفول السوداني القائمة حيث أن الإفراط في استهلاكه من الممكن أن يسبب مرضاً يسمى “الأفلاتوكسين”. ويعرّف خبراء التغذية الأفلاتوكسين على أنه فطر سام يسمى الرشاشيات بأنه خطير لأنه يزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد.

كما أنه قد يسبب ردود فعل تحسسية شديدة لدى بعض الأشخاص، وخاصة أولئك الذين يعانون من حساسية البقوليات.

يلي الفول السوداني في القائمة الصنوبر والذي يسبب متلازمة الصنوبر الذي تترك طعماً مراً ومعدنياً في الفم لعدة أشهر.

ثم مكسرات المكاديميا حيث تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية ، ويمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط إلى زيادة الوزن.

أبحاث حديثة صادمة .. الفول السوادني أسوأ أنواع المكسرات التي تهدد بالوفاة