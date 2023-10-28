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عدن - ياسمين التهامي - علق المختص في لغة الجسد محمد البيشي، على سؤال "كيف تعرف مزاجية الشخص الذي أمامك من خلال عدسة عينه؟".
وقال البيشي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": إذا كان البؤبؤ اللي داخل العين متسع فاعرف أن هذا الشخص عنده شعور إيجابي ومبسوط وسعيد.
وتابع: إذا كان بؤبؤ العين ضيق وصغير فهذا معناه إنه عنده شعور سلبي قد يكون زعلان أو متعصب.
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كيف تعرف مزاجية الشخص الذي أمامك من خلال عدسة عينه؟ شاهد: مختص سعودي يجيب
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