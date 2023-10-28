شكرا لقرائتكم خبر عن علامة واضحة في العين قد يظنها البعض عادية.. لكنها تشير إلى الإصابة بسرطان العين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) أن جميع أعراض سرطان العين تظهر في العين أو في الرؤية، حيث تشمل إحدى أعراض سرطان العين ظهور بقعة داكنة على العين يزداد حجمها.

كما ترتبط الأعراض الأخرى أيضا بمظهر العين أو المنطقة المحيطة بها، مثل انتفاخ إحدى العينين أو وجود كتلة على الجفن أو في العين التي يجدها الشخص تتزايد في الحجم.

ويمكن أن تتضمن الأعراض، على الرغم من ندرتها، الألم في العين أو حولها، حيث تؤثر أعراض سرطان العين أيضا على الرؤية. على سبيل المثال ، قد تكون هناك رؤية غير واضحة، أو قد يعاني المريض من ظلال أو ومضات من الضوء أو خطوط متعرجة.

وذكر أطباء أن الورم الميلانيني في العين أمرا غير معتاد حيث تتطور معظم الأورام الميلانينية في الجلد وتسبب سرطان الجلد، حيث يزداد خطر الإصابة بسرطان العين مع تقدم الشخص في السن، لكن هذا لا يعني أن الشاب لن يصاب بهذه الحالة.

علامة واضحة في العين قد يظنها البعض عادية.. لكنها تشير إلى الإصابة بسرطان العين