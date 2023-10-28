عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. السيول تغرق الشوارع والسيارات في في مكة بعد هطول الأمطار الغزيرة

السبت 28 اكتوبر 2023 الساعة 02:32

وثق مقطع فيديو متداول السيول تغرق حي العوالي في مكة بعد هطول الأمطار الغزيرة.

وأظهر الفيديو مياه السيول تتراكم في الشوارع وأحاطت بعدد كبير من السيارات.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة و المدينة المنورة.