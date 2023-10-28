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عدن - ياسمين عبدالعظيم - لبان الذكر هو مادة صمغية تستخرج من شجرة الكندر، ويستخدم منذ القدم في العديد من الأغراض، بما في ذلك العلاجات الطبية والتجميلية، ويحتوي لبان الذكر على العديد من العناصر الغذائية والمركبات المفيدة للبشرة، مثل: مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة، والكولاجين الذي يعزز صحة البشرة ويمنع ظهور التجاعيد، والخصائص المضادة للالتهابات التي تساعد على علاج حب الشباب والتهابات الجلد الأخرى . ملعقة كبيرة من لبان الذكر. ملعقة كبيرة من النشا. ربع كوب من الماء. طريقة التحضير: يُطحن لبان الذكر جيدًا. يُضاف الماء إلى لبان الذكر ويُوضع على نار هادئة حتى يذوب لبان الذكر تمامًا. يُرفع الخليط عن النار ويُضاف النشا مع التقليب المستمر حتى يصبح القوام متماسكًا. يُترك الخليط ليبرد تمامًا. يُوضع الماسك على البشرة لمدة 15 دقيقة. يُغسل الماسك بالماء الفاتر. كولاجين لبان الذكر للبشرة هيفتح البشرة 3 درجات والتخلص من تصبغات الشمس.

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