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عدن - ياسمين التهامي - الجنيه المصري ينقلب على الدولار بانتفاضة غير مسبوقة وهذا سعر الصرف اليوم

بعد ملامسته مستويات قياسية وتاريخية، هوى سعر صرف الدولار في السوق الموازية للصرف في مصر، بشكل عنيف خلال الساعات الماضية في ظل تصاعد حالة الارتباك التي تواجهها السوق الموازية للصرف

ووفق متعاملين بالسوق، فقد تراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، من مستويات تتراوح بين 48 و50 جنيهاً، في تعاملات متأخرة من يوم الأربعاء، إلى حدود 40 إلى 42 جينهاً في تعاملات يوم الخميس

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في الوقت نفسه، تواصل السلطات المصرية، تضييق الخناق على السوق السوداء وتوقيف عدد كبير من التجار والمضاربين في سوق الصرف والذين تسببوا في ارتفاعات غير مبررة بسعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية

يأتي ذلك بعد أيام من صدور قرار البنك المركزي المصري بوضع حدود على التعاملات الدولية لحاملي بطاقات الخصم المباشر "ديبت كارد"، والائتمان "كريدت كارد"، وسط أجواء من الاضطرابات تسيطر على المنطقة، إثر الصراع الجيوسياسي الذي تشهده المنطقة في الوقت الحالي

ويواجه الجنيه المصري سلسلة من الأزمات التي بدأت منذ الربع الأول من العام الماضي، والتي تزامنت مع خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة بشكل مفاجئ. وفي إطار مواجهة أزمة شح العملة، لجأت الحكومة المصرية إلى العديد من الإجراءات، كان أبرزها اللجوء إلى.....

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الجنيه المصري ينقلب على الدولار بانتفاضة غير مسبوقة وهذا سعر الصرف اليوم