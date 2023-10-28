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عدن - ياسمين التهامي - الأمير محمد بن سلمان يصدر مكرمة جديدة وأوامر ملكية وَيعلن خبر مفرح للمقيمين والمواطنين جميعا

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان صباح اليوم أصدر مكرمة جديدة وأوامر ملكية وَيعلن بشرى سارة لجميع المواطنين والمقيمين حيثُ أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة وعدت بالتطور بما يتماشى مع شخصية الشعب السعودي ، انطلاقاً من عوامله الاقتصادية والثقافية والتاريخية.

وفي مقابلة مع مجلة “ذي أتلانتيك” ، قال ولي العهد إنه يود إضافة شيء جديد إلى العالم ، وكذلك العديد من المشاريع في المملكة ، بدلاً من تقديم مشاريع منسوخة من حقول أرز أخرى. له طابع سعودي فريد.

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى مشروع درية وهو مشروع فريد من نوعه وهو أكبر مشروع ثقافي في العالم ومشروع تراث ثقافي بشخصية نادي ومشروع جدة القديمة وأكدت على وجوده. يجسد مشروع تنموي قائم على تراث الحجازي.

كما أشار ولي العهد إلى مشروع نيوم ومدينة نيوم الرئيسية ، The Line ، مشيرًا إلى أنه مشروع فريد من نوعه بنته وتنتجه المملكة العربية السعودية وليس نسخة من أي مشروع آخر في أي جزء من البلاد. إنه يمثل التطوير والبحث عن الحلول التي لا يمكن لأحد أن يجدها ، ولا العالم.

كما ذكر الأمير محمد بن سلمان مشروع كدية الرياض. إنه أكبر مشروع ترفيهي وثقافي ورياضي في العالم ، تبلغ مساحته حوالي 300 كيلومتر مربع ، وهو أكبر من مساحة العديد من البلدان الأخرى. العالمية.

وأشار إلى أن هذا المشروع يشمل أيضا مشاريع ضخمة مثل مدن الملاهي والمشاريع الثقافية والمشاريع الرياضية والمشاريع العقارية ، وكلها في مدن أخرى مثل أورلاندو وغيرها ، مؤكدا أنها قيد التنفيذ. في جميع أنحاء العالم ، أكد أن المملكة تحاول أن تكون مبتكرة بدلاً من نسخ المشروع.

وأكد ولي العهد أن المملكة وعدت باستخدام الأموال التي تحتفظ بها في صندوق الاستثمار الوطني والأموال التي تحتفظ بها في الموازنة العامة بطريقة إبداعية تتماشى مع ثقافة المملكة العربية السعودية وإبداعها .

أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، وريث ورئيس مجلس إدارة نيوم ، عن إنشاء وجهة عالمية جديدة للسياحة الجبلية ، تروجينا ، كجزء من خطط واستراتيجيات شمال شرق. تحت الدعم. تطوير قطاع السياحة المحلية.

وبهذه المناسبة قال خليفة المفوض السامي محمد بن سلمان بن عبد العزيز: رؤية 2030 لتحسين جودة الحياة نعيد تأكيد التزامنا بتوفير حياة آمنة وصحية للجميع وتنشيط جهودنا العالمية لحماية عناصر الطبيعة. الجغرافية والبيئية في مختلف أنحاء المملكة بما يتبع رؤية حديثة متطورة تساهم في تنويع مصادر الدخل القومي والاستفادة من الموارد الطبيعية وتنميتها وتحفظها للأجيال القادمة الاستثمار الأمثل في التنوع الجغرافي.

من جانبه ، قال الرئيس التنفيذي لنيوم م. وقال نظمي النصر إن Progena تؤكد على قيمة نيوم وخططها الجريئة كدولة تنسجم فيها الطبيعة مع التكنولوجيا المبتكرة في تجربة عالمية فريدة من نوعها.

أضاف: “يلتزم المشروع الجديد بمبادئ الاستدامة ويستفيد من أحدث التقنيات والهندسة من مختلف الصناعات لجعل نيوم وجهة كاملة وجذابة في العالم ، وطموحات نيوم طويلة المدى. يقدم مساهمة مهمة في تحقيق .. – الدرجة مستوى. ”

مشروع Trogina هو ابتكار ميكانيكي فريد من نوعه لا مثيل له في العالم ، حيث يوفر للعالم تجربة جديدة وغير مسبوقة حيث تنسجم الطبيعة الرائعة لجبال نيوم مع الوجهات السياحية النامية وتعكس أسلوب المستقبل. .. الإقامة والعمل والمرح في نيوم

التزلج على الجليد في الهواء الطلق هو أحد السمات الرئيسية لمشروع Trogina في جميع أنحاء المنطقة ، وخاصة في دول الخليج ، لتوفير تجربة لا مثيل لها ، خاصة في المناخ الصحراوي الذي يميز دول الخليج. يمكن للهواة والمحترفين الاستمتاع بشبكة من منحدرات التزلج متفاوتة الصعوبة. ستكون قادرًا على استكشاف المناظر الطبيعية الخلابة والمتنوعة ، بما في ذلك المياه الزرقاء للبحر الأحمر ، وجمال جبال نيوم ، والمفارقة ، الكثبان الصحراوية الذهبية على طول شبكة لا مثيل لها. هذه هي التجربة الأولى في العالم للمتزلجين لتجربة هذه التجربة الفريدة في بيئة متنوعة تجمع بين الجبال والمياه والصحاري. هذا هو النوع الأول من التشكيل الجمالي المليء بالمفاجآت والمغامرات والمرح.

يشمل مشروع الوجهة السياحية الجديدة “تروجينا” ، والذي يمكن استخدامه على مدار العام ، العديد من المرافق والتسهيلات. ومن المقرر أن تكتمل في عام 2026.

لإثراء حياة السكان والزوار وتعزيز رفاهيتهم ، سيتم تطوير المشروع وفقًا للمعايير الدولية ، بما في ذلك الرياضة والفنون والموسيقى والمهرجانات الثقافية ومجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية. بحلول عام 2030 ، تهدف Trogina إلى جذب أكثر من 700000 زائر وما يقرب من 7000 مقيم دائم إلى قرية تروجينا والمناطق السكنية المجاورة لها. تتوافق جميع أعمال البناء مع مبادئ نيوم البيئية الصارمة ، بما في ذلك الجهود المبذولة لتحقيق الحد من الأنشطة والاستدامة التي تضر بالنظام البيئي.

“تروجينا” محفز للنمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل في المملكة العربية السعودية ، تماشياً مع أهداف رؤية 2030. سيوفر المشروع أكثر من 10000 فرصة عمل ويضيف 3 مليارات ريال سعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. .. التطورات الحالية على مستوى نيوم تعد المشاريع الجديدة والمهمة أساسية لتحقيق طموحات المملكة المستقبلية المتمثلة في تطوير قطاعات جديدة وبناء مجتمعات نابضة بالحياة ومبتكرة وتعزيز الازدهار الاقتصادي ، فهي ركيزة أساسية.

يعمل مشروع Trogina على تقديم نماذج سياحية مختلفة وفريدة من نوعها تجمع بين التنمية الاقتصادية والمجتمعية والاستدامة البيئية. هذا نموذج لتطوير الوجهات السياحية وفق أسس وممارسات السياحة المستدامة. تشمل أبرز معالم المشروع أيضًا The Bow Hotel ، وهي بحيرة ضخمة للمياه العذبة. إنه تحفة معمارية فريدة بحد ذاتها ، تقدم تجربة فندق تحت الماء لا مثيل لها. كما تتضمن أقبية مبنية عموديًا على الجبل. تم تصميمه على أساس أحدث التقنيات والترفيه والضيافة ، وهو البوابة الرئيسية لـ “Trogina”. فيلا فاخرة تقع بالقرب من المنحدرات المطلة على البحيرة ، بالإضافة إلى المجمع السكني ، مع رئيس بطيء يمزج بين المناظر الطبيعية المحيطة مع التصميم والمناظر البانورامية المصممة لتعكس جمال البيئة. ..

يتكون مشروع Trogina من ست مناطق: Gateway ، و Discovery ، و Valley ، و Research ، و Relax ، و Fan. تم تصميم كل شيء لتقديم أنشطة تلبي مختلف الأذواق والاحتياجات ، تم تطويرها وفقًا لقواعد البناء التي تراعي استدامة البيئة ، وحماية الكائنات الحية المختلفة ، وكذلك حماية الطبيعة واستدامتها. تتميز المنطقة بهواء نقي ومناظر طبيعية خلابة وتنوع مناخي ، حيث تقل درجات الحرارة عن الصفر في الشتاء ، لكن متوسط ​​درجات الحرارة السنوية يقل 10 درجات مئوية عن مدن أخرى في المنطقة.

تقع تروجينا في قلب مدينة نيوم ، على بعد 50 كم من ساحل خليج العقبة ، على ارتفاع 2600 متر فوق مستوى سطح البحر ، وتضم مجموعة من أعلى القمم في المملكة العربية السعودية. تسعى Trogina إلى تغيير تصورات الزوار والمقيمين حول الخدمات التي يمكن أن تقدمها المنتجعات الجبلية ، من خلال تصميمات فائقة وهياكل وتقنيات متطورة تدمج العالمين الحقيقي والافتراضي.

من خلال رؤيتها الطموحة ، تدمج نيوم الحياة والعمل في المكونات الفعلية للاستدامة.