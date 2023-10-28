شكرا لقرائتكم خبر عن اذا رأيت البطاطس بهذا اللون احذر من تناولها لاحتوائها على مواد سامة قد تؤدي إلى الوفاة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري منشور علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك عن علامات بنفسجي بالبطاطس يجب توخي الحذر منها . وكتبت سماح في منشورها " خلي بالك فرق كبير جدا بين انك تلاقي جزء بنفسجي في البطاطس العادية المعروفة وبين البطاطس البنفسجي كسلالة. طبعا عارفين أن البطاطس الجيدة العادية بتاعتنا تكون خالية من أي بقع أو شوائب أو ثقوب أو اى مظهر أو ملمس غريب ولكن تتفاوت خطورة هذه الأنواع من العلامات فى البطاطس من نوع لآخر فبعضها يحدث ضرر عند تناول كمية قليلة منه والبعض الاخر لايظهر أى مشاكل إلا بعد مرور فترة. و من أخطر أنواع العلامات الغريبة فى البطاطس هي ظهور بقعة أو عدة بقع باللون البنفسجي أو "الموف" فهي تحتوي على مواد خطيرة وسامة ويجب الامتناع عن تناولها نهائيا لأنها قد تؤدي للوفاة.

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