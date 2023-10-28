شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل امام! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - �أكد أشرف تمتع الفنان عادل إمام بصحة جيدة، مفسراً في الوقت ذاته ابتعاده عن الساحة الفنية بحاجته للجلوس أطول فترة ممكنة مع أبنائه وأحفاده، فضلاً عن بحثه عن عمل فني يناسبه، بعد مشوار طويل من الإبداع في الدراما والسينما والمسرح.وقال زكي، في تصريحات صحافية: "صحة الزعيم زي الفل.. هناك اشخاص لديهم وقت لبث الاشاعات، ولكن نحن في النقابة على تواصل مع اولاده بشكل مباشر، والفنان القدير ايضا تحدث معي قبل مدة قصيرة بشكل شخصي، وهو بخير"..

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