شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كرات البسكويت بالشوكولاتة حضريها لأولادك كسناك وحلوى لذيذة بكل سهولة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بالشوكولاته هي حلوى لذيذة وسهلة التحضير، وهي من الحلويات المفضلة لدى الكبار والصغار على حد سواء، وتتميز هذه الحلوى بطعمها الحلو اللذيذ وشكلها الجذاب، وهي من الحلويات التي يمكن تقديمها في المناسبات المختلفة، وفي هذا المقال، سنتعرف على طريقة عمل كرات البسكويت بالشوكولاته بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات كرات البسكويت بالشوكولاته 200 غرام من البسكويت (يفضل استخدام البسكويت السادة) 10 ملاعق كبيرة من السكر 5 ملاعق كبيرة من الكاكاو 7 ملاعق كبيرة من الحليب أو الماء ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا السائلة 100 غرام من الزبدة أو المارغرين المذابة القليل من جوز الهند المبشور القليل من ملبّس الكعك طريقة عمل كرات البسكويت بالشوكولاته في وعاء كبير، نقوم بطحن البسكويت حتى نحصل على بودرة ناعمة. نضيف السكر والكاكاو والحليب أو الماء والفانيليا إلى البسكويت المطحون، ونخلط جيدًا حتى تتكون عجينة متماسكة. نشكل العجينة على شكل كرات صغيرة، ثم نضعها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتى تتماسك. نخرج الكرات من الثلاجة، ثم نغمسها في جوز الهند المبشور أو ملبّس الكعك. نقدم كرات البسكويت بالشوكولاتة باردة. نصائح عند عمل كرات البسكويت بالشوكولاتة يمكن إضافة المكسرات أو الفواكه المجففة إلى كرات البسكويت بالشوكولاتة حسب الرغبة. يمكن استخدام البسكويت بالشوكولاتة في تحضير كرات البسكويت بالشوكولاتة، مما يعطيها نكهة إضافية. يمكن تزيين كرات البسكويت بالشوكولاتة السائلة أو الكريمة. كرات البسكويت بالشوكولاتة هي حلوى لذيذة وسهلة التحضير، وهي من الحلويات التي يمكن تقديمها في المناسبات المختلفة

[كرات البسكويت بالشوكولاتة حضريها لأولادك كسناك وحلوى لذيذة بكل سهولة.