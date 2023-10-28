شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن جورجينا وصغارها بفيديو من داخل حمام بخار في السعودية.. يثير ازعاج زوجة ميسي.. شاهد ماذا حدث؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - جورجينا وصغارها في مقطع فيديو من داخل حمام قصرهم بالسعودية يثير إعجاب زوجة ميسي.. شاهد ماذا حدث؟

تستمتع عائلة اللاعب البرتغالي العالمي كريستيانو رونالدو بوقتها في الرياض منذ انتقاله للعيش في السعودية عقب توقيعه مع نادي النصر.

شاركت عارضة الأزياء جورجينا رودريغز مقطع فيديو لأطفالها من قصرهم الجديد والذي يقع في أحد الأحياء الفاخرة في الرياض، أثناء استحمام ابنها تياغو وهو يفتعل حركات لإضحاك أخته الصغيرة آلانا مارتينا لتدخل في نوبة ضحك متواصل.

وكتبت رودريغز على المقطع: ”amor eterno“ وتعني الحب الأبدي.

وحظي المقطع بتعليق انتونيلا روكوزو زوجة اللاعب الارجنتيني ليونيل ميسي التي وضعت علامات إعجاب تعبيرية.

وكانت جورجينا قد احتفلت بعد ميلادها الـ29 الجمعة، في العاصمة الرياض، بحضور أفراد عائلتها وأطفالها وحبيبها كريستيانو رونالدو.

وتداول رواد مواقع التواصل العديد من الفيديوهات للحظة وصول جورجينا لمطعم ”لافاش“ للاحتفال برفقة أطفالها، مرتديةً فستانًا أبيض متوسط الطول جاء بقصة الأوف شولدر، بينما أسدلت خصلات شعرها الأسود المموج على جانبي كتفها، وانتعلت حذاء ستيلتو عاجيا.

ووصل كريستيانو للحفل بسيارة منفصلة، وارتدى للمناسبة كنزة بيضاء نسَّقها مع قميص أسود وبنطال أبيض، وانتعل حذاء رياضيا باللونين الأبيض والأسود.

ونشرت رودريغيز، مجموعة صور، عبر حسابها على ”إنستغرام“، وثقت خلالها احتفالها بعيد ميلادها، وعلقت على الصور قائلة باللغة الإسبانية: ”29 عاماً وأنا محاطة بالناس والأشخاص الذين أحبهم من كل قلبي، ممتنة جداً لله على كل شيء“.

ووجهت شريكة اللاعب البرتغالي الشكر لمتابعيها على تقديم التهنئة لها، بهذه المناسبة، وقالت: ”شكراً لكم جميعاً على قضاء بعض الوقت لتقديم التهنئة لي، وإعطائكم الكثير من الحبّ لي“.

على صعيد آخر؛ تعرض ”نتفليكس“ ستّ حلقات عنوانها: ”أنا جورجينا“ (I am Georgina)، تشدّد على كيان جورجينا رودريغز القائم بذاته دون اتكاء مفرط على شهرة كريستيانو رونالدو.

وتُظهر كاميرا تلفزيون الواقع يوميات حبيبة النجم البرتغالي الخالية من الهَم.

ورغم أنّ لها ماضياً أليماً جراء معاناة معيشية، فإنّ ما توظّفه في الحلقات محصور بتحقيق الأحلام والتطلع إلى الأمام فقط.

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