إب.. مليشيا الحوثي تقتحم منزل مواطن في "الشعر" وتختطف اثنين من أطفاله

المنامة - ياسر ابراهيم - اقتحمت عناصر من مليشيا الحوثي الإرهابية، منزل مواطن في إحدى بلدات محافظة إب (وسط اليمن)، في ظل انتهاكات مستمرة ترتكبها المليشيا بحق السكان منذ تسع سنوات.



وقالت مصادر محلية، إن عناصر من مليشيا الحوثي حاصرت منزل المواطن "رائد محمد العودي" في إحدى قرى "بيت الصايدي" بمديرية الشعر شرقي محافظة إب، وأطلقت الرصاص قبل أن تقتحم المنزل وتعتدي على النساء والأطفال.



وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي "فيديوهات" للعناصر الحوثية وهي تعتدي بصورة وحشية على أطفال "العودي" ـ الذي لم يكن في المنزل ـ وتختطفها إلى جهة مجهولة وسط مناشدات واستغاثة أمهما.



وأشارت المصادر إلى أن العناصر الحوثية عبثت ودمرت بعض ممتلكات "العودي" ونهبت سيارته.



وعن دوافع الحادثة لفتت المصادر إلى أن عنصراً حوثياً يُدعى "بكيل الصيادي" كان قد أغلق طريقا مؤدياً إلى منزل "العودي"، الذي اعترض على الأمر ودخل معه في خلاف منذ أربعة أشهر.



وأوضحت المصادر أن الصيادي استعان بعناصر حوثية للهجوم والاعتداء على منزل المواطن "العودي" في حادثة مماثلة لحوادث أخرى شهدتها المديرية خلال الأشهر الأخيرة في ظل انتهاكات واسعة تطال المواطنين من قبل المليشيا الحوثية.

وفي سياق آخر، قتل شخصين بحادثين منفصلين في منطقة السحول، شمالي مدينة إب.



وقالت مصادر محلية إن مسلحا "ملثما" أقدم على قتل صاحب محل تجاري يُدعى"عبده علي أحمد الهادي" داخل محله في جولة سوق السبت بمنطقة السحول، ولاذ بالفرار.



وفي حادثة أخرى، عثر مواطنون على جثمان مواطن "مجهول الهوية" قتيلا في إحدى "العبّارات" بذات المنطقة.



