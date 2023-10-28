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عدن - ياسمين التهامي - أول صورة للأميرة الفاتنة ريم ابنة الوليد بن طلال الوحيدة تخطف الأنظاربجمالها ودورها الرائد

للأميرة ريم بنت الوليد بن طلال الكثير من الاهتمامات بالقضايا الإنسانية ومساعدة الآخرين من خلال مؤسسة الأميرة ريم بنت الوليد بن طلال الإنسانية وهو ما جعلها ملهمة للكثير من الفتيات العرب.

الأميرة ريم هي الابنة الوحيدة للأمير الوليد بن طلال وأم حفيداته سارة ودلال ونورة واللاتي تجمعهن علاقة استثنائية بجدهم الأمير الوليد بن طلال ولا سيما العلاقة القوية التي تجمع بين الأميرة ريم وبين والدها.

ما زالت الأميرة شابة فهي من مواليد عام 1983 ورغم ذلك فهي استطاعت أن تكون واحدة من أكبر المستثمرين في العالم مع والدها وأخيها الأمير خالد بن الوليد بن طلال.

للأميرة ريم الكثير من المواقف الاستثنائية وكذلك عدد من الاهتمامات الإنسانية المختلفة فهي من أوائل من قادوا السيارات في السعودية بعد السماح بقيادة المرأة وكان لها مقطع شهير برفقة والدها أثناء القيادة .

تعتبر الأميرة ريم نموذج مهم للمرأة العربية الناجحة حيث تعتبر واحدة من أبرز المستثمرات وسيدات الأعمال العرب على الإطلاق.