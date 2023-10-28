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عدن - ياسمين التهامي - شاهد الجهاز الذي تم تصنيفه كأذكى جهاز بالعالم

ع أحدث التطورات في عالم الهواتف الذكية حتى الآن مثل مجموعة المعالجات الجديدة بتقنية الـ NPU مع مستشعر البصمة المدمج أسفل الشاشة مع شاحن بقوة 40W للشحن السريع ودعم الهاتف للشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي لذلك سيكون هاتف Huawei Mate 20 Pro واحدًا من أكثر الهواتف الذكية الرائدة الفريدة التي يمكنك الحصول عليها في مصر فهو أول هاتف من هواوي يأتي مع إنحناء في الشاشة من الجانبين حيث تسعى شركة هواوي إلى إحتلال الصدارة بين الشركات المنافسة الأخرى وتسعى إلى التربع على عرش المبيعات حيث تم تصنيفه على أنه اذكئ جهاز بالعالم حيث تم تطويره بالذكاء الاصطناعي.مواصفات هاتف Huawei Mate 20 Pro :الهاتف يدعم شريحتين إتصال من نوع Nano-SIM .الشريحتين يدعمان حتى شبكات الجيل الرابع الـ 4G .يأتي بأبعاد 157.8×72.3×8.6مم أما عن الوزن فيأتي بوزن 189 جرام .تصميم زجاجي من الامام والخلف مع اطار معدني .يأتي الهاتف بشاشة نوتش ومساحة النوتش كبيرة جداُالشاشة من نوع AMOLED وتأتي بمساحة 6.39 بوصة لتكون أول شاشة منحنية في سلسلة الـ Mate فهي مقاربة لحجم شاشة الـ Galaxy Note 9 .الشاشة تأتي بجودة QHD+ بدقة 1440×3120 بكثافة بكسلات 538 لكل بوصة لتكون أفضل من كثافة البكسلات في هاتفي الـ iPhone XS Max والـ Note 9 .يأتي بمعالج HiSilicon Kirin 980 ويدعم المعالج الذكاء الإصطناعي وهو نفس معالج موبايل Huawei Mate 20 وهذا المعالج بتكنولوجيا 7 نانو الموفرة جدا في استهلاك البطارية .المعالج الرسومي يأتي من نوع Mali-G76 MP10 ليقدم أداء أقوى بنسبة 46% وتوفير أفضل للطاقة بنسبة 178% مقارنة بالمعالج السابق .الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا ثلاثية من Leica optics حيث تأتي الأولى بدقة 40 ميجا بكسل وهي الاساسية بفتحة عدسة f/1.8 والكاميرا الثانية للتصوير الواسع فتحة عدسة f/2.2 بدقة 20 ميجا بكسل والكاميرا الثالثة للزوم 5x بفتحة عدسة f/2.4 بدقة 8 ميجا بكسل مع فلاش ثنائي من نوع ليد والكاميرات تدعم الـ HDR بصورة أفضل والضبط التلقائي للصورة مع مثبت بصري OIS.يدعم تصوير الفيديو بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل إلتقاط 30 إطار في الثانية ويدعم الـ FHD وبدقة 1080 بمعدل إلتقاط 60 و 30 إطار في الثانية الواحدة ويدعم الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل إلتقاط 960 إطار في الثانية الواحدة.الكاميرا الأمامية تأتي بكاميرا أحادية بدقة 24 ميجا بكسل فتحة عدسة f/2.0 مع دعم الـ HDR .يدعم الوايفاي والبلوثوت وتحديد الموقع الجغرافي الـ GPS .يدعم مستشعرات البصمة ويأتي مدمج بالشاشة ، كما يدعم بصمة الوجه عن طريق مستشعر خاص، التسارع، الجيروسكوب، الضغط الجوي، القرب، البوصلة .يأتي منفذ الـ USB من نوع Type C 3.1 ويدعم الـ OTG.تم زيادة البطارية حيث أصبحت تأتي بسعة 4200 ملي أمبير بدلا من بطارية هاتف الـ Mate 10 Pro التي كانت بسعة 4000 ملي أمبير.البطارية تدعم شحن فائق السرعة 40W فيتم شحن 70% في نصف ساعة فقط .يدعم ميكروفون ثانوي لمنع حدوث الضجيج أثناء التحدث عن طريق الهاتف أو تصوير الفيديوهات.الهاتف يأتي باصدار واحد في الوطن العربي ومصر وهو : – ذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت. – كما يمكنك زيادة المساحة لأول مرة في سلسلة الـ Mate Pro عن طريق تركيب كارت الذاكرة الخارجية من نوع Nano Memory card ويتم وضعه مكان الشريحة الثانية.يأتي بنظام تشغيل Android 9.0 Pie مع واجهة هواوي الأحدث الـ EMUI 9.اما عن صوت السماعات الخارجية فتأتي بصوت ستيريو وتأتي في الأسفل والسماعة مدمجة في منفذ الـ USB وسماعة المكالمات تعمل أيضا معها كسماعة خارجية إضافية .الهاتف مقاوم للماء والغبار بتقنية IP68 حتى 2 متر ونصف، ولكن الشركة أعلنت رسمياً عن توافر جراب مخصص للغوص ويباع بشكل منفرد ويجعل الهاتف يعمل حتى 5 أمتار .يأتي الهاتف بألوان: الأخضر، الأزرق، الاسود، الذهبي و التوايليت .الجهاز متوفر وبسعر مناسب للجميع .