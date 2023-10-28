شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أمير سعودي يفتح مطعما بجدة ويشارك في إعداد الطعام لن تتوقع من هو! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشر الأمير السعودي، نايف بن ممدوح آل سعود مقاطع فيديو له، ظهر فيها وهو يفتتح مطعما في مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية، مما أثار تفاعلا.

وظهر الأمير نايف بن ممدوح آل سعود في مقاطع فيديو نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، وهو يرتدي زي "الشيف"، ويشارك في إعداد الطعام بنفسه لزبائنه في مطعمه الذي أطلق عليه اسم "مكارم نجد".

وقال: "كيف حالكم يا شباب؟ يعطكيم العافية، أهلا وسهلا بكم في (مكارم نجد)، بحي البساتين في جدة".

وأضاف الأمير السعودي: "طبعا الشباب اللي يقولك أنت ليش لابس كدة وليش تشتغل كدة؟، هذا عملي، أحب أشارك فريق عملي في الشغل، الشغل شرف ما هو عيب، وما من نبي إلا وقد رعي الغنم... اشتغل على نفسك".

كما ظهر الأمير السعودي في مقطع آخر نشره عبر حسابه على "إكس"، وهو يعد الطعام بنفسه لزبائن المطعم.

كما ظهر الأمير نايف بن ممدوح آل سعود في مقطع آخر، وهو يقوم بتسوية الدجاج على الفحم وقال: "عندنا بادية الخيمة فيها دجاج يتم تسويتها على الحجر، بحمد الله والشكر (فريش) يوميا".

وسأله أحد المتابعين قائلا: "سمو الأمير عندك شهادة صحية"، ليرد عليه قائلا: "أي نعم ومعلقها وسام على صدري".

وتفاعل سعوديون مع ما نشره الأمير السعودي.