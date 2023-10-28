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عدن - ياسمين التهامي - كركديه أحد المشروبات الصحية والتى يفضل كثير من الأشخاص تناوله نظرا لمذاقه الجيد، ويكثر تناوله باردا خاصة مع ارتفاع درجة حرارة الجو، لاحتوائه على فوائد صحية عديدة أهمها تخفيض نسبة الكولسترول بالدم. قال الدكتور السيد حماد، أخصائى التغذية العلاجية بالمعهد القومى للتغذية، إن الكركديه أحد الأعشاب الصحية والمفيد لصحة الأشخاص بشكل عام نظرا لاحتوائه على فيتامين C وبعض مضادات الأكسدة. فوائد الكركديه الصحية ويستكمل د. حماد قائلا “يتميز الكركديه على بفوائد صحية عديدة” أهمها: 1)مفيد فى التحكم فى نسبة الضغط بالدم حيث يؤدى تناوله ساخنا إلى ارتفاع الضغط المنخفض، وكذلك تناوله باردا يساعد على تخفيض الضغط المرتفع. 2) مفيد لتحسين الحالة المزاجية نظرا لأنه يسهم فى تهدئة الأعصاب وبالتالى يقلل من الإصابة بالقلق والتوتر . 3) مفيد لتنشيط الدورة الدموية بالجسم وسريان الدم. 4) مفيد لتخفيض نسبة الكوليسترول بالدم. 5) مفيد لعلاج التهابات الحلق. وينصح د. حماد بأنه “يجب على الأشخاص توخى الحذر خاصة مرضى السكرى وعدم الإكثار من تناول مشروب الكركديه، نظرا لأن إعداده يتطلب إضافة كمية كبيرة من السكريات، وبالتالى ارتفاع نسبة السكر بالدم، كما يسهم فى تخفيض نسبة الضغط بالدم بصورة ملحوظة فى حالة الإفراط فى تناوله.: 5 فوائد للكركديه أهمها علاج التهابات الحلق وضبط الكوليسترول والضغط . فوائد للكركديه أهمها علاج التهابات الحلق وضبط الكوليسترول والضغط عدن - ياسمين التهامي - كركديه أحد المشروبات الصحية والتى يفضل كثير من الأشخاص تناوله نظرا لمذاقه الجيد، ويكثر تناوله باردا خاصة مع ارتفاع درجة حرارة الجو، لاحتوائه على فوائد صحية عديدة أهمها تخفيض نسبة الكولسترول بالدم. قال الدكتور السيد حماد، أخصائى التغذية العلاجية بالمعهد القومى للتغذية، إن الكركديه أحد الأعشاب الصحية والمفيد لصحة الأشخاص بشكل عام نظرا لاحتوائه على فيتامين C وبعض مضادات الأكسدة. فوائد الكركديه الصحية ويستكمل د. حماد قائلا “يتميز الكركديه على بفوائد صحية عديدة” أهمها: 1)مفيد فى التحكم فى نسبة الضغط بالدم حيث يؤدى تناوله ساخنا إلى ارتفاع الضغط المنخفض، وكذلك تناوله باردا يساعد على تخفيض الضغط المرتفع. 2) مفيد لتحسين الحالة المزاجية نظرا لأنه يسهم فى تهدئة الأعصاب وبالتالى يقلل من الإصابة بالقلق والتوتر . 3) مفيد لتنشيط الدورة الدموية بالجسم وسريان الدم. 4) مفيد لتخفيض نسبة الكوليسترول بالدم. 5) مفيد لعلاج التهابات الحلق. وينصح د. حماد بأنه “يجب على الأشخاص توخى الحذر خاصة مرضى السكرى وعدم الإكثار من تناول مشروب الكركديه، نظرا لأن إعداده يتطلب إضافة كمية كبيرة من السكريات، وبالتالى ارتفاع نسبة السكر بالدم، كما يسهم فى تخفيض نسبة الضغط بالدم بصورة ملحوظة فى حالة الإفراط فى تناوله.: 5 فوائد للكركديه أهمها علاج التهابات الحلق وضبط الكوليسترول والضغط . فوائد للكركديه أهمها علاج التهابات الحلق وضبط الكوليسترول والضغط

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