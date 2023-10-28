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عدن - ياسمين التهامي - “رابط التحقق” الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور نفاذ 1445 “استحقاق اكتوبر”

أطلقت وزارة الموارد البشرية إمكانية دخول رابط الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور لشهر أكتوبر 2023 إلكترونيًا، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد صرف راتب الضمان لشهر أكتوبر.

ولأن الحد المانع للضمان الاجتماعي بعد الزيادة الجديدة يترتب عليها تحديد الفئات المستحقة للدعم وإيداع المبالغ في حسابات الأشخاص المستحقين، نجد أن الأهلية الآن تحظى باهتمام بالغ من قبل المواطنين، ولذلك سنقدم لكم طريقة الاستعلام خطوة بخطوة.

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أوضحت الخطوات التي يجب على المواطنين اتباعها للاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور:

شروط اهلية الضمان الاجتماعي المطور

الانتقال إلى رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

من الواجهة الرئيسية، تحديد تبويب الضمان الاجتماعي.

متابعة الخطوات وإدخال البيانات اللازمة بشكل دقيق لإكمال الاستعلام.

بعد إدراج رقم الهوية الوطنية، النقر على زر تحقق أو استعلام.

ستظهر نتائج الأهلية للمواطن مع توضيح استحقاقه للدعم أو لا، وذكر الأسباب.

استحقاق الضمان المطور الجديد

وفقًا للضوابط والشروط التي حددتها وزارة الموارد البشرية، يتم تحديد أهلية المواطن على النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم دائم في المملكة.

الراتب الشهري لا يجب أن يتجاوز الحد المانع للحصول على الدعم.

ضرورة توافر جميع المستندات اللازمة التي تثبت أحقية المتقدم في صرف الدعم.

الالتزام بمعايير وضوابط البرنامج.

شروط اهلية الضمان الاجتماعي المطور

تم تحديد مجموعة من الشروط للحصول على أهلية الضمان الاجتماعي المطور. يجب توافر هذه الشروط لضمان حصول الفرد على الدعم المالي المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. إليكم تفصيل لهذه الشروط:

يجب أن يكون المستحق سعودي الجنسية.

يتم قبول طلبات أبناء المرأة الأرملة أو المطلقة، حتى لو كان الأب غير سعودي.

يجب تقديم ما يثبت الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية.

يجب توافر الشروط الصحية والتعليمية المقررة من وزارة الموارد البشرية.

يجب على أفراد الأسرة المقتدرين العمل ببرنامج التدريب والتوظيف المقدم من الوزارة.

يجب أن يقل دخل المستحق عن الحد الأدنى لدخل الفرد والذي يبلغ 1100 ريال سعودي للأسرة، وللفرد 550 ريال سعودي.

لا يمتلك المستحق أي ممتلكات أو أصول أو عقارات تؤثر على قبول طلب الضمان.

إذا كنت ترغب في التحقق من أهليتك للضمان الاجتماعي المطور، يمكنك زيارة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واتباع الخطوات الموضحة للتحقق من الأهلية.