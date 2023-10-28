شكرا لقرائتكم خبر عن بصاروخ التفتيح تخلصي من البقع والتصبغات بملعقتان من النشا احصلي على بشرة مشرقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بر بشرة صافية ومشرقة هي حلم العديد من الأشخاص والنشا هو مكون طبيعي ومتوفر في معظم المطابخ، وهو يمتلك خصائص تفتيح البشرة وتنقيتها فإذا كنت ترغبين في تحقيق بشرة مشرقة وتبييض الوجه بشكل طبيعي وفعال فإليك خلطة سهلة يمكنك تحضيرها في المنزل لتحقيق نتائج سريعة.ملعقتان كبيرتان من النشا. ملعقتان كبيرتان من الماء (يفضل استخدام ماء ورد للفوائد الإضافية). ملعقة صغيرة من عصير الليمون اختياري. نصف ملعقة صغيرة من العسل اختياري. الخطوات: قومي بغسل وجهك جيدا باستخدام الصابون المعتاد أو الغسول الخاص بك وجففيه . في وعاء صغير، قومي بمزج النشا والماء حتى تحصلي على مزيج متجانس. إذا كنت تختارين استخدام عصير الليمون، فأضيفيه إلى المزيج وامزجيه بلطف يمكن لعصير الليمون أن يساعد في تفتيح البشرة. إذا كنت تفضلين استخدام العسل، فأضيفي نصف ملعقة صغيرة من العسل وامزجيه جيدا لأن العسل يساعد على ترطيب البشرة وتنعيمها. ضعي المزيج بالتساوي على وجهك ورقبتك وتجنبي منطقة العينين والشفتين. اتركي المزيج على وجهك لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يجف تماما. قومي بغسل وجهك بلطف بالماء الدافئ حتى تزيلي المزيج بالكامل. بعد الانتهاء، يمكنك استخدام كريم مرطب عادي. يمكن تكرار هذه الخلطة مرتين في الأسبوع.

ستلاحظين الفرق في ملمس بشرتك ومظهرها بعد أول استخدام فاستمري في تكرار هذه الوصفة بانتظام للحصول على بشرة مشرقة وجميلة بشكل طبيعي.فوائد خلطة تفتيح الوجه بالنشا والليمون والعسل تبييض البشرة: الليمون غني بفيتامين C، وهذا يساعد في تفتيح البشرة وتقليل البقع الداكنة. تنظيف البشرة: النشا يعمل على امتصاص الزيوت الزائدة والشوائب من البشرة، مما يساعد على تنظيفها وتنقيتها. ترطيب البشرة: العسل هو مرطب طبيعي يساعد في ترطيب البشرة وتجديدها. إزالة الخلايا الميتة: يمكن للخليط العمل كمقشر للبشرة لإزالة الخلايا الميتة والحصول على بشرة ناعمة. تنعيم البشرة: الخلطة تساعد في تنعيم البشرة وتحسين ملمسها.

تقليل التصبغات: الاستخدام المنتظم للخلطة يمكن أن يساعد في تقليل التصبغات والبقع الداكنة على البشرة. مكمل لعناية البشرة: يمكن استخدام هذه الخلطة كجزء من روتين العناية بالبشرة لتعزيز صحتها وجمالها. تحفيز الدورة الدموية: عند تدليك الخلطة على الوجه، يمكن أن يساعد ذلك في تحفيز الدورة الدموية وتوفير مزيد من الأكسجين للبشرة.