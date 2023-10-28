شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن دولة عربية تطبق قانون غريب يمنع الرجال من تعدد الزوجات ويسمح للمرأة الزواج بأكثر من رجل!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - دولة عربية تخالف تعاليم الإسلام وتطبق قانون غريب يمنع الرجال من التعدد ويسمح للمرأة الزواج بأكثر من رجل!! قد تظن عزيزي القارئ أن هذا العنوان لجذب الانتباه ليس أكثر، لكنك سوف تنصدم عندما تعلم أنه حقيقة وأن هناك دولة عربية تطبق هذا القانون، وهي دولة “تونس”، حيث يوجد في القانون التونسي مادة تمنع الرجل من تعدد الزوجات ويعاقب من يخالف ذلك بعدة عقوبات سوف نتعرف عليها في هذا المقال، كما سنتعرف على خلفية هذا القانون الغريب، والثغرة القانونية الموجودة فيه والتي تسمح للمرأة بأن تتزوج أكثر من رجل.

رغم أن تونس دولة عربية مسلمة، إلا أنها لازالت تعمل بقانون منع تعدد الزوجات الذي صدر عام 1956، ورغم أنها حصلت على الاستقلال في ذات العام إلا أنها لم تلغي العمل بهذا القانون حتى اليوم.

القانون الغريب يمنع الرجل من تعدد الزوجات ويعاقب من يتزوج بأكثر من إمرأة، وهو قانون مخالف للشريعة الإسلامية التي أحلت للرجل الزواج من 4 نساء.

ورغم الأغلبية الإسلامية في تونس إلا أن الرجل ممنوع التعدد، ومن يخالف ذلك يعاقب بعقوبات زجرية تصل حد السجن والخطايا كعامل ردع لتقليل الظاهرة ونزعها من المجتمع حسبما تضمنته مجلة الأحوال الشخصية.

كشف المحامي التونسي منير بن صالحة، عن وجود ثغرة قانونية في قانون تعدد الزوجات في تونس، موضحاً إن “القانون يقول تعدد الزوجات ممنوع ولم يتحدث عن تعدد الأزواج ”.

وأشار المحامي التونسي مشيرا إلى أن المرأة التي تتزوج اكثر من رجل لا تعاقب قانونيا، كما أضاف المحامي التونسي لإذاعة “IFM”، أن لا يوجد نص قانوني يعاقب المرأة على تعدد الأزواج.

وأكد بن صالحة بأن هذا الأمر يعد “ثغرة قانونية” مؤكدا أن المشرع بإمكانه إضافة كلمة “الأزواج” وينض على منع تعدد الزوجات والأزواج، وليس تعدد الزوجات فقط.”.

جاءت تصريحات المحامي التونسي منير بن صالحة، حول قانون تعدد الزوجات، بعد ظهور سيدة تونسية في مقطع فيديو أعلنت فيه ستكون أول سيدة تونسية تتزوج من رجلين في آن واحد.

السيدة التونسية التي تدعى “سندس” نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على منصة “تيك توك”، أعلنت من خلاله عن ما ترغب في فعله خلال الفترة المقبلة حيث قالت: “بش نكون أول تونسية تعرس بزوز (اثنين) رجال، بما أن القانون التونسي يكفل لي أن أتزوج زوز رجال ويمنع تعدد الزوجات للرجال، ويسمح بتعدد الأزواج بالنسبة للنساء”

.وأضافت: لذلك قررنا وزوز أشخاص أخرين نعرسوا، وهما موافقين، وقررنا نعقد القران في ديسمبر”

وتقول في الفيديو: “نسأل أصحابي وأحبابي بيش يحضروا، وبذلك سأكون أول امرأة تونسية تتزوج من رجلين في الوقت نفسه، أنا سعيدة”.

كما نشرت “الحاجة سندس” فيديو آخر على “تيك توك”، ظهرت وهي تعلق على مقولة “اعدل بينهم”، وذكرت في الفيديو: “ما تخافش عزيزي، العدل موجود، أنا أعرف ما لي وما عليه، وهما يعرفوا ما ليهم وما عليهم، لذا ما تخافيش عليهم عزيزة قلبي، سأضع زوج في عين، وزوج في عين الأخرى

وتابعت قائلة: “حتى الآن ما بعرف المطالب، لكن سيكونان موجودين معي في فيديو لاحق يحكوا عن قرارانا مع المحامي بن صالحة، سيكون شاهد على صداقنا، والزوج الثالث والرابع”..