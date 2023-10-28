شكرا لقرائتكم خبر عن توقف عنه فورا..الأطباء يحذرون من إستخدام زيت الزيتون في هذه الحالات يدمر حياتك" يتحول الى سم قاتل؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زيت زيتون تعرف عليها من خلال ما يلي من تلك السطور القليلة المقبل حيث تعتبر الدهون المتواجدة بداخل تركيبة زيت الزيتون من بين أهم أنواع المواد الدهنية والتي لا بد وأن تتواجد بالجم ولكن فرط التناول لزيت الزيتون يعمل على التعزيز من قدرة الجسم

على اكتساب مزيد من الدهون وتخزينها بالجسم وهذا ما يعد له أكبر أثر سلبي على صحة الجسم ومن خلال الآتي من تلك الفقرات توضيح كامل لضرر زيت الزيتون على الجسم.فئات لا يسمح لها بتناول زيت الزيتونمن بين الاضرار لمكون زيت زيتون على

الجسم البشري أن الجسم من جراء تناول زيت الزيتون بشكل مستمر يتعرض لحالة مستمرة يكون فيها بمثابة مستقبل للدهون ويخزنها.وهذا ما يجعل الجسم يصاب بحالة السمنة المفرطة والتي تؤدي بدورها إلى العديد من الأضرار والأمراض.وأغلب تلك

الأمراض يكون السبب فيها فرط التناول لمكون زيت الزيتون واختزان أكبر كمية من الدهون.حيث يعد استخدام الزيت بشكل يزيد عما يستوجب تناوله يؤدي لحدوث حالة من التراكم للخلايا الدهنية والماء الزائد تحت سطح الجلد