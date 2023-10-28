شكرا لقرائتكم خبر عن قنبلة التخسيس الطبيعي..فاكهة سحرية ذكرت بالقران ثلاث مرات تنسف الدهون و تقضي على الكرش إلى الأبد ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى مشاكل كثيرة في القلب وممكن ان يهدد حياتك. ويرتفع نسبة الكوليسترول في الدم عندما يكون لديك الكثير من مادة دهنية تسمى الكوليسترول في الدم.

ويمكن أن يؤدي تراكم الكوليسترول إلى انسداد الشرايين ،وهذا يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية. يمكن أن يؤدي مشروب واحد إلى زيادة مستوياتك بشكل ملحوظ. يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى حدوث تغييرات ملحوظة في الجسم وغالبًا ما تكون المعلومات المتعلقة بأنواع الأطعمة التي تسبب هذه التغييرات متضاربة.

يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى مشاكل كثيرة في القلب وممكن ان يهدد حياتك. ويرتفع نسبة الكوليسترول في الدم عندما يكون لديك الكثير من مادة دهنية تسمى الكوليسترول في الدم.

ويمكن أن يؤدي تراكم الكوليسترول إلى انسداد الشرايين ،وهذا يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية. يمكن أن يؤدي مشروب واحد إلى زيادة مستوياتك بشكل ملحوظ. يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى حدوث تغييرات ملحوظة في الجسم وغالبًا ما تكون المعلومات المتعلقة بأنواع الأطعمة التي تسبب هذه التغييرات متضاربة.

أي تغيير في الكوليسترول الضار من استهلاك منتجات الألبان كاملة الدسم. كتب: "تم تصميم الأنظمة الغذائية على ما يبدو بحيث يمكن الوصول إلى النتيجة المرجوة." في دراسة كبيرة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية ، كان البروتين الدهني منخفض الكثافة أعلى بأربع نقاط عندما تناول الناس حوالي 10 أكواب من الزبدة عما كانوا عليه عندما تناولوا حوالي ثلاث أونصات من الجبن يوميًا. ومع ذلك ، أفاد الباحثون بوجود اختلافات أكبر بكثير في LDL عندما قاموا بتحويل الناس من الزبدة إلى الدهون المتعددة غير المشبعة (18 نقطة أقل) ، أو الدهون الأحادية غير المشبعة (10 نقاط أقل) ، أو الكربوهيدرات (سبع نقاط أقل).

قال فرانك هو ، الذي يرأس قسم التغذية في كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة: "من المتصور أن التخمر قد يخفف من تأثير حمض البالمتيك في زيادة البروتين الدهني منخفض الكثافة في الجبن". "إلى أي مدى ، من الصعب معرفة ذلك." لكن هذا لا يبرئ حمض البالمتيك والدهون المشبعة الأخرى في الجبن ومنتجات الألبان كاملة الدسم. "هذا يعني فقط أنه عندما يتعلق الأمر بزيادة LDL ، فإن الجبن هو أهون الشرين ، وكلاهما أسوأ من الدهون غير المشبعة."