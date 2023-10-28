شكرا لقرائتكم خبر عن سعودية تدخل بيوت الاثرياء السعوديين وتبث فيديو مباشر تفضح ما يفعلونه بنسائهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعودية تدخل بيوت الاثرياء السعوديين وتبث فيديو مباشر تفضح ما يفعلونه بنسائهم

أعربت التيك توكر عن رأيها بشأن رغبة بعض الفتيات في الزواج من رجل ثري، مشيرة إلى أن حياة الرجال الأثرياء تكون مشغولة بشكل دائم في أعمالهم، وبالتالي يصعب عليهم قضاء وقت كافي مع أسرتهم.

وأثناء تجهيزها لمكياجها، صرحت التيك توكر قائلة: ‘أنا لا أدري ما الذي يثير الرغبة في الزواج من رجل ثري. رجل ثري يعني أنه مشغول لمدة 24 ساعة يعمل بجدية للحفاظ على ثروته أو زيادتها، فعليه أن يعمل طوال الوقت’.

وتابعت: ‘هذه هي طبيعة حياتهم، فعملهم يشغلهم بشكل كبير ولا يتسنى لهم الاستمتاع بلحظات قليلة مع العائلة. وأغلب وقتهم يقضونه في العمل لكي يصبحوا رجالاً أثرياء’.



واستمرت: ‘لماذا تصرين على الزواج من رجل ثري؟ هل من أجل ارتداء ملابس وحقائب عالمية وقيادة سيارات فاخرة؟ وبعد ذلك، هل هذا هو الحياة التي تتمنينها؟’

وختمت تعليقها قائلة: ‘هناك تفاصيل كثيرة وجميلة تحتاج إلى قضاء وقت مع الزوج، حيث يمكننا أن نعيشها ونستمتع بها’.