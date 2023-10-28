شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ردة فعل والد سعودي عندما استلم هدية غير متوقعة من ابنته.. لن تصدق ماذا حدث! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تم تداول مقطع فيديو يظهر فتاة سعودية تهدي والدها سيارة فارهة، وقد أثار هذا الفيديو إعجاب الكثيرين وانتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. الوصف يظهر المقطع الفتاة وهي داخل معرض لبيع السيارات، حيث قامت باختيار سيارة فارهة باللون الرمادي واستكمال إجراءات ملكيتها. ثم يظهر والدها وهو يخرج من منزله رفقة عائلته، ويفاجأ بالسيارة المهداة أمام المنزل، وفي يدها مفاتيح السيارة. الفرحة والتقبيل كانت الفرحة واضحة على وجوه الفتاة ووالدها، حيث عانقها وقبل جبهتها، معبرين عن سعادتهما البالغة بهذه الهدية الرائعة..

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