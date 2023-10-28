أكد أن "زمن انكسار الصهيونية قد بدأ".. أبو عبيدة: ثمن أسرى العدو هو تبييض كافة سجونه من أسرانا

المنامة - ياسر ابراهيم - قال ابو عبيدة، الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إن العدد الكبير من أسرى العدو لدى المقاومة ثمنه "تبييض كافة سجونه من كافة الأسرى" الفلسطينيين.



جاء ذلك في خطاب مصور بثته "فضائية الأقصى"، أكد فيه أبو عبيدة أن "اتصالات جرت في ملف الأسرى وكانت هناك فرصة للوصول إلى صيغة اتفاق لكن العدو ماطل".



وأضاف"إذا أراد العدو إنهاء ملف الأسرى مرة واحدة فنحن مستعدون، وإذا أراد مسارا لتجزئة الملف فمستعدون أيضا".



وأكد الناطق باسم "القسام، أن قصف "العدو وجرائمه المتواصلة أدت إلى قتل ما يقرب من خمسين من أسراه".



ودعا أبو عبيدة "شرفاء الأمة" و"أحرار ومجاهدي المنطقة" إلى اعتبار المعركة الحالية "فاصلة في تاريخ الأمة"، وقال: "نحن على ثقة إن هب أحرار الأمة هبة رجل واحد فإن العدو لن يصمد".



وردًا على تهديدات الاحتلال المتكررة بالاجتياح البري قال: "لا نزال في انتظاره.سنذيق العدو هزيمة أكبر مما كان يتوقع أو يتخوف "، مؤكدأً أن وهم تفوق الجيش الإسرائيلي والـ"ميركافا" قد سقط، وأن "زمن انكسار الصهيونية قد بدأ".



توضيحات بشأن الأسرى

قدم القيادي بحركة حماس موسى أبو مرزوق توضيحات بشأن صفات وجنسيات ومصير أسرى عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.



وأوضح أبو مرزوق أن حركة حماس تحتجز نحو 200 أسير، وتعتبرهم كلهم إسرائيليين، ولا تعطي اعتبارا لحمل بعضهم جنسيات أخرى إلى جانب الجنسية الإسرائيلية.



ونقلت عنه وكالة الإعلام الروسية قوله إن "حماس لا تعتبر أسراها روسيين أو فرنسيين أو أميركيين. جميع الذين تم أسرهم، بالنسبة لنا، هم إسرائيليون على الرغم من أن هناك مناشدة للنظر إلى جنسياتهم الأصلية على أمل أن ينقذهم ذلك".



وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام روسية عن قياديين بالحركة أن الحركة تعتبر جميع الأسرى لديها إسرائيليين، أيا كانت جوازات السفر الإضافية التي بحوزتهم، ولا يمكنها إطلاق سراح أي منهم، حتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار.



وقال أبو مرزوق إن روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وكثيرا من الدول الأخرى دعت إلى إطلاق سراح مواطنيها من بين أكثر من 200 أسير لدى حماس.



وبخصوص الأسرى الذين تحتجزهم جهات أخرى غير حماس، أوضح أبو مرزوق أن "الحركة تحتاج إلى الوقت للبحث عنهم وتصنيفهم، ومن ثم الإفراج عن المدنيين منهم الذين لا يحملون جنسيات إسرائيلية".



وقال أبو مرزوق إنه "بعد كسر خطوط دفاع الجيش الإسرائيلي وسقوط فرقة غزة في الجيش، دخل مئات المواطنين وعشرات المقاتلين من مختلف الفصائل الفلسطينية نحو الأراضي المحتلة عام 1948، واعتقلوا العشرات، أغلبهم من المدنيين".



وذكر أن "حماس طرحت منذ اليوم الأول رؤيتها حول الأسرى المدنيين، وهي أننا نريد الإفراج عن جميع المحتجزين المدنيين والأجانب من غير حملة الجنسية الإسرائيلية"، مضيفا أن هؤلاء "هم ضيوف لدينا إلى حين توفر الظروف المناسبة للإفراج عنهم".



وقال إنه لا يمكن الإفراج عن هؤلاء الضيوف في ظل القصف الإسرائيلي المكثف، إذ إن القوة التدميرية للقنابل الإسرائيلية التي وقعت على غزة خلال الـ20 يوما تعادل القنبلة النووية التي ضربت هيروشيما.



ونقلت صحيفة كوميرسانت الروسية عن عضو آخر في وفد حركة حماس أن الحركة تحتاج إلى وقت لتحديد مكان كل من نقلتهم فصائل فلسطينية مختلفة من إسرائيل إلى غزة.

المصدر: وكالات