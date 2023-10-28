شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تحذير سعودي قاسٍ: سجن لمدة سنة وغرامة 500 ألف ريال ..التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فوائد حقوق العيش والرعاية لكبار السن في السعودية

حق العيش مع الأسرة

أكدت النيابة العامة في السعودية أن لكبير السن حق العيش مع أسرته وعليها إيواؤه ورعايته. وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة وفقًا للتسلسل المنصوص عليه في المادة السادسة من النظام.

منع التصرف في مال كبير السن

يحظر على العائلة التصرف في مال كبير السن دون موافقته. كما يحظر عليه الإخلال عمدًا بحماية حقوق كبير السن المحتاج ورعايته، بالإضافة إلى عدم إساءة التصرف في مال كبير السن لمن أوكلت إليه سلطة التصرف.

العقوبات المترتبة على مخالفة حقوق كبير السن

السجن مدة تصل إلى سنة.

غرامة تصل إلى 500 ألف ريال.

بناءً على ذلك، يجب على الأسرة أن تلتزم بحقوق كبير السن وتوفر له العيش والرعاية الكاملة. ويجب على كبير السن أن يكون على علم بحقوقه وأن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة تعرضه لأي مخالفة أو إساءة..