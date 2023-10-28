شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وزارة التعليم السعودية تعلن تحويل الدراسة عن بعد في هذه الحالات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت وزارة التعليم السعودية عن تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي في حالة استمرار الاضطراب في الأحوال الجوية، وفي حالات أخرى، نتعرف عليها خلال السطور التالية وسوف نتطرق أيضًا لمعرفة موعد الاختبارات النهائية الفصل الأول 1445 والتي يستعد لها الطلاب حاليًا في المملكة العربية السعودية.

حالات تحويل الدراسة عن بعد في السعودية

حرصًا من وزارة التربية والتعليم بالسعودية على سلامة أبنائها من الطلبة والطالبات والمعلمين، فقد قرر وزير التعليم بأن يتم تعليق الدراسة في المدارس الليلية والصباحية وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي التعليمية التي تقوم بدورها الرائد على أكمل وجه، في حالة كان هناك خطرًا يهدد صحة الطلاب، وذلك بحيث تقوم إدارات المملكة التعليمية باتخاذ القرار المناسب حسب كل إدارة، مع أهمية متابعة الموقع الإلكتروني وكالة تعليق الدراسة عبر منصة إكس، ومن أهم الحالات التي يتم فيها تحويل الدراسة إلى مدرستي الإلكترونية ما يلي:

سوء الأحوال الجوية: مثل العواصف الرعدية، هطول الأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج وغيرها من الاضطرابات.

في حالة انقطاع المياه عن المدرسة.

انقطاع الكهرباء لمدة يوم كامل.

انتشار الأمراض أو الأوبئة بين الطلاب أو المعلمين.

وجود انهيار في جزء من المبنى، حرصًا على حياة الطلاب.

الأحداث العالمية التي قد يكون لها تأثير سلبي على سير العملية التعليمية.

نشوب حريق لا قدر الله في المدرسة.

عند الزيارات الرسمية الهامة للأراضي السعودية والتي تستدعي تعطيل الدراسة.

عند تنفيذ إجراءات تطويرية في المباني.

موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول 1445 النهائية

بعد أن تعرفنا على عدة أسباب هامة تدفع الإدارات التعليمية لتعطيل الدراسة الحضورية في بعض المناطق وتحويل التعليم عبر منصة مدرستي، فسوف نتعرف الآن على موعد بداية الاختبارات النهائية الفصل الدراسي الأول 1445 حسب التقويم الدراسي ثلاث فصول وهي كما يلي:

تبدأ الاختبارات للطلاب رسميًا في جميع المراحل التعليمية يوم 12 نوفمبر الموافق 28 ربيع الثاني 1445 هـ.

تنتهي اختبارات الفصل الدراسي الاول بالمملكة بشكل رسمي بعد 12 يوم لتكون يوم 28 نوفمبر 2023 الموافق 10 جمادى الأولى 1445 هـ.

خطوات تسجيل الدخول عبر منصة مدرستي التعليمية

وأكدت الوزارة لجميع مديريات التعليم أنه سيتم متابعة الدراسة لطلاب المدارس والجامعات عن بعد لضمان استمرار العملية التعليمية على أكمل وجه في حال الإعلان عن تعطيل الانتظام الحضوري في السعوديه بناءً على قرار الإدارة، عن طريق تسجيل الدخول لمنصة مدرستي كما يلي:

اضغط على رابط منصة مدرستي.

اضغط على تسجيل الدخول وسجل اسم المستخدم من خلال رقم السجل المدني أو رقم الهوية الوطنية.

قم بتسجيل كلمة المرور الخاصة بك.

أكدت الوزارة أنه في حالة التعليق الحضوري للدراسة لمدة أيام نظرًا لسوء الأحوال الجوية أو غيرها من الأسباب في عدد من المدارس يتم المتابعة عن طريق المنصة التعليمية المعتمدة، وكذلك يجب على كل ولي أمر مساعدة الطالب وبخاصة في المرحلة الابتدائية لمتابعة دروسه..