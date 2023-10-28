شكرا لبحثكم عن خبر كهرباء عدن تبدأ بإيقاف محطات التوليد..والسبب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بدء توقف محطات التوليد عن الخدمة ولا استجابة لمناشدات المؤسسة بتوفير الوقود

يوضح المكتب الاعلامي لمؤسسة كهرباء عدن بأن محطات التوليد بدأت بالتوقف التدريجي عن الخدمة وذلك جراء نفاد وقود مادة الديزل.

وأكد إعلام المؤسسة أن إجمالي كمية مادة الديزل التي زودت بها محطات التوليد هي أربعة الف طن وهي لأربع محافظات "عدن- ابين-لحج-الضالع" تكفي لأربعة أيام تشغيل فقط، وبحسب وعود الجهات المعنية بأن عملية الضخ ستتواصل الإ أن ذلك لم يتم.

ودعت المؤسسة العامة لكهرباء عدن عبر مكتبها الاعلامي بضرورة تدخل رئاسة الحكومة وتوجيه الجهات المعنية بالاسراع بتزويد محطات التوليد بمادة الديزل قبل توقفها الكلي عن الخدمة فجر يوم الغد.