شكرا لقرائتكم خبر عن أربعة أطعمة ممنوعة في وجبة الإفطار.. تجنبها فوراً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �عد وجبة الإفطار من أهم الوجبات على مدار اليوم، حيث أنها تمنح الجسم طاقة وتساعد في الشعور بالشبع لفترة طويلة، وعلى الرغم من أهمية وجبة الإفطار وقيمتها الغذائية إلا أن هناك بعض الأطعمة التي لا ينصح بتناولها في هذه الوجبة؛ لأنها تسبب انخفاض الطاقة وزيادة الوزن، كما أنها تزيد من فرص الإصابة بالأمراض المزمنة، وحسب موقع هيلثي لاين نرصد في هذا التقرير الأطعمة الممنوع تناولها في وجبة الإفطار. حبوب الإفطار : تحتوي على كمية كبيرة من السكريات المضِرة بالصحة؛ فالسكر يرفع الطاقة سريعاً ولكن لفترة مؤقتة؛ مما يرتفع مستوى السكر في الدم، ثم ينتابك الشعور بفقدان الطاقة والخمول، ولكن يمكنك اختيار الأنواع الصحية من حبوب الإفطار، والتي تحتوي على قدر ضئيل من السكريات. اللحوم المصنعة: تسبب زيادة الوزن؛ فهي تحتوي على إضافات مثل: النتريت، التي قد تَزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل ،سرطان المعدة ، كما يؤدي تناول اللحوم المصنعة كل صباح، إلى الإصابة بمشاكل الجهاز الهضمي. الأطعمة المقلية : من أهم الأخطاء الغذائية الشائعة التي يجب تجنبها؛ فى الافطار تناول الأطعمة الدهنية مثل، المقالي والأغذية الدسمة، سيعزز من فرص الإصابة بالسمنة وآلام المعدة، كما تسبب عسر هضم وقلة التركيز، بالإضافة إلى الشعور بالخمول. الفطائر : الفطائر المحلاة والمعجنات ،لا تحتوي على قيمة غذائية ؛ حيث تتكون من الدقيق الأبيض المكرر والزبدة والسكريات؛ مما يجعلها غنية بالسعرات الحرارية والدهون، وتفتقر إلى البروتين والألياف، كما تعزز الشعور بالجوع بعد تناولها بفترة قصيرة، وتَزيد من خطر الإصابة بالسمنة عند تناولها يومياً أربعة أطعمة ممنوعة في وجبة الإفطار.. تجنبها فوراً