شكرا لقرائتكم خبر عن اليك" سعر ومواصفات هاتف سامسونج جلاكسي s23 ultra الهاتف الرائد الأحدث! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر ومواصفات جوال سامسونج جلاكسي s23 ultra نقدمها لكم، حيث أن سامسونج جلاكسي s23 ultra هو الهاتف الرائد الأحدث من شركة سامسونج، تم إطلاقه في 2023. يتميز الهاتف بتصميم أنيق وقوي، وشاشة كبيرة ورائعة، وكاميرا فائقة الجودة، وأداء قوي، ويعد سامسونج جلاكسي s23 ultra أحد أفضل الهواتف الذكية المتوفرة في السوق اليوم، ويتميز الهاتف بتصميم أنيق وقوي، وشاشة كبيرة ورائعة، وكاميرا فائقة الجودة، وأداء قوي.

مواصفات جوال سامسونج جلاكسي s23 ultra يأتي سامسونج جلاكسي s23 ultra بشاشة AMOLED مقاس 6.8 بوصة بدقة 1440 بكسل. تتميز الشاشة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مما يوفر تجربة مشاهدة سلسة وغامرة. يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 من كوالكوم، وهو أحد أقوى المعالجات في السوق. يدعم الهاتف أيضًا ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 512 جيجابايت من التخزين. يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رباعية العدسات، بدقة 108 ميجابكسل و12 ميجابكسل و10 ميجابكسل و10 ميجابكسل. تتميز الكاميرا بقدرات تصوير رائعة، سواء في الإضاءة الساطعة أو المنخفضة. يدعم الهاتف أيضًا قلم S Pen، والذي يسمح للمستخدمين بالكتابة والرسم على الشاشة.

سعر هاتف سامسونج جلاكسي s23 ultra يبدأ سعر سامسونج جلاكسي s23 ultra من 52,255 جنيه مصري، وإن سامسونج جلاكسي s23 ultra هو هاتف ذكي رائع يوفر أداءً وميزًا استثنائية، إذا كنت تبحث عن أفضل هاتف ذكي في السوق، فإن سامسونج جلاكسي s23 ultra هو خيار رائع.سعر ومواصفات جوال سامسونج.