عدن - ياسمين التهامي - الأرصاد يحذر المواطنين من أمطار رعدية غزيره وسيول كبيرة تستمر لمدة أسبوع علي هذه المناطق

السبت 28 اكتوبر 2023 الساعة 21:49

تعليق الدراسة الحضورية غدا في مدارس جدة ورابغ وخليص للطلاب والمعلمين وتحويلها عبر «منصة مدرستي»

علنت إدارة تعليم جدة عن تعليق الدراسة الحضورية غداً وتحويلها عن بُعد عبر منصة مدرستي في مدارس جدة ورابغ وخليص لجميع الطلبة ، ومنسوبي ومنسوبات المدارس ، ومكاتب التعليم .

جاء ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ، وحرصاً على سلامة الجميع .

كما اعلنت إدارة تعليم المدينة المنورة عن تعليق الدراسة الحضورية غداً وتحويلها عن بُعد عبر منصة مدرستي في مدارس جدة ورابغ وخليص لجميع الطلبة ، ومنسوبي ومنسوبات المدارس ، ومكاتب التعليم .