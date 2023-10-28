شكرا لبحثكم عن خبر حزام عدن يلقي القبض على عصابة قامت بسرقة كيابل الضغط العالي بالبريقة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن/ المركز الإعلامي لقوات الحزام الأمني:

تمكنت قوات الحزام الأمني العاصمة عدن من إلقاء القبض على عصابة تقوم بسرقة أسلاك وكيابل الضغط العالي في عدد من مناطق مديرية البريقة.

وأوضح مصدر عملياتي في حزام عدن بالقول: ” ان أفراد القطاع الأول تمكنوا من القبض على عصابة السرقة بعد عملية رصد وتتبع لتحركاتهم، بإشراف مباشر من قبل مدير عام المديرية رئيس اللجنة الامنية د.صلاح الشوبجي، بعد أن وردت الكثير من البلاغات والشكاوي من قبل المواطنيين والمؤسسة العامة للكهرباء عن قيام عصابة باعمال تخريب لخطوط الكهرباء ما بين منطقتي عمران وصلاح الدين، وسرقة أسلاك الضغط العالي أثناء انطفاءات الكهرباء الروتينية”.

وأشار المصدر القبض على 4 متهمين كانوا على متن سيارة مدنية من قبل قوة طوارئ القطاع الأول، بعد محاولة الجناه الفرار عند توقيفهم، إلا أنه تم ملاحقتهم وضبط السيارة وعلى متنها كمية كبيرة من أسلاك النحاس, مضيفا أن التحقيق كشفت ضلوع الجناة بجميع السرقات السابقة.

وفي السياق قامت قوات الحزام الأمني، بضبط عدد من ملاك محلات الخردة الذين قاموا بشراء تلك الأسلاك وسوف يتم إحالتهم إلى الجهات المختصة بعد إستكمال التحقيقات.